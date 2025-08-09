augusztus 9., szombat

Gyász

1 órája

Meghalt az ismert miskolci vállalkozó

Szomorú hír érkezett.

86 éves korában elhunyt Fazekas József, a SAJÓ-HÚS Vágó és Feldolgozó Kft. tulajdonosa. Évtizedeken át működtetett vágóhidat és húsüzemet, több húsárú üzlete is volt Miskolcon.

86 éves korában elhunyt Fazekas József
86 éves korában elhunyt Fazekas József
Forrás: boon.hu

Temetése 2025. augusztus 14-én, csütörtökön 17 órakor, az alsózsolcai temetőben lesz.

Fazekas József életútja

Fazekas József tizennégy évesen tanulóként kezdte a Miskolci Húsipari Vállalatnál. Volt szakmunkás, művezető, üzemvezető, osztály- és főosztályvezető, majd kivette a részét a Prügy-Hús felépítéséből.

Elhatároztam, hogy nem másnak fogok birodalmat építeni, hanem a saját családomnak. Apám után örököltem a Sajó-Hús jelenlegi területét, amelyre megálmodtam az üzemet. A mostani állapotban az egész életem benne van

 - mesélte Fazekas József a boon.hu-nak adott interjúban a 80. születésnapja után.

 

 

