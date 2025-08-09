Meghalt az ismert miskolci vállalkozó

86 éves korában elhunyt Fazekas József, a SAJÓ-HÚS Vágó és Feldolgozó Kft. tulajdonosa. Évtizedeken át működtetett vágóhidat és húsüzemet, több húsárú üzlete is volt Miskolcon.

Temetése 2025. augusztus 14-én, csütörtökön 17 órakor, az alsózsolcai temetőben lesz.

Fazekas József életútja

Fazekas József tizennégy évesen tanulóként kezdte a Miskolci Húsipari Vállalatnál. Volt szakmunkás, művezető, üzemvezető, osztály- és főosztályvezető, majd kivette a részét a Prügy-Hús felépítéséből.

Elhatároztam, hogy nem másnak fogok birodalmat építeni, hanem a saját családomnak. Apám után örököltem a Sajó-Hús jelenlegi területét, amelyre megálmodtam az üzemet. A mostani állapotban az egész életem benne van

- mesélte Fazekas József a boon.hu-nak adott interjúban a 80. születésnapja után.