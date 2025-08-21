augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

22°
+33
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Farmer Expo 2025.

57 perce

Új gépek, élő állatok, és meglepetések a Farmer Expón – Ilyet itthon máshol nem látsz!

Címkék#kiállítás#konferencia#farmer expo#debreceni egyetem

A látogatók idén is különleges élményekre és fontos bejelentésekre számíthatnak. Élő állatokkal, telt házas programokkal és szakmai újdonságokkal készül Debrecen a Farmer Expo 2025-re!

A 34. Farmer Expo Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállítást – visszatérő hagyomány szerint – augusztus 28–30. között rendezik meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusán.

34. Farmer Expo Szakkiállítást rendezik
Idén 34. alkalommal rendezik meg a Farmer Expo Szakkiállítást
Fotó: Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

 A rendezvény különlegessége, hogy 2025-ben az egyetlen olyan hazai esemény, ahol élő tenyészállatok is szerepelnek, különösen fontos lépés az állattenyésztési ágazat újjáélesztésében a száj‑ és körömfájás járvány után .A kiállítás nem csupán termékbemutató – szakmai konferenciák, előadások is szerepelnek a programban. Témák közt szerepel a járvány tanulságai (okok, megelőzés), valamint aszalék elleni növénytermesztési konferencia, amire a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is partner.  

A Farmer Expo nemcsak a szakmáról szól, annál sokkal többet ad

Vaszkó László kiállításigazgató Felhívta a figyelmet, ez a háromnapos kiállítás nem csak a szakmának szól: termékbemutató, kézműves vásár, lovas bemutató, és ha az időjárás is engedi, országos díjugrató versenyt is szerveznek Debrecen Város Nagydíjáért. Kiemelte, az S-pavilon, ahol megtartják a rendezvényt, tele lesz, csakúgy, mint a sajtótájékoztató helyszíneként szolgáló „baromfis” pavilon - olvasható a haon.hu-n.

Szűcs István, a Debreceni Egyetem Ökológiai Intézetének igazgatója leszögezte, a Farmer Expónak van egy olyan célja is, hogy megmutassa a városi lakosságnak, az ország népének, hogy mi is az a mezőgazdaság. 

További részleteket itt olvashat a Farmer Expoval kapcsolatosan.


Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu