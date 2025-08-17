Falunapot tartottak Sajókeresztúrban

Ez a nap alkalmat ad arra, hogy egy kicsit távolabbról tekintsünk a magyarság sorskérdéseire. Szent István király kereszténységre, rendre és munkára alapuló állam alapjait fektette le erős kézzel, amely ország bátran meg is tudta védeni magát és vívta ki tiszteletét egész Európában. Munkája még ennyi idő után is kézzel fogható, ezért méltán büszkék lehetünk a mai Magyarországunkra, amely Szent Istváni alapokon nyugszik.