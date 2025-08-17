28 perce
Falunapot tartottak Sajókeresztúrban
Együtt szórakozott a lakosság apraja és nagyja. A rekkenő hőség ellenére is fergeteges volt a hangulat a sajókeresztúri falunapon.
A nyár egyik, ha nem a legmelegebb napján, 2025. augusztus 16-án tartották Sajókeresztúrban a falunapot, egybekötve az új kenyér ünnepével. A nemes alkalomra sokan összegyűltek, hogy együtt kapcsolódjanak ki és élvezzék a programokat. Szerencsére párakapuval hűthették le magukat az érkezők, de persze voltak finom, hűs italok is.
Az eseményt egy szép gyermekműsor után Kollár Miklós, Sajókeresztúr polgármestere nyitotta meg :
Augusztus huszadika a legrégibb, legnagyobb jelentőségű állami, nemzeti ünnepünk. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy a magyar állam képviselői minden időben olyan elkötelezetten és hatékonyan tudjanak munkálkodni a nemzet javáért, ahogyan azt első királyunk példáján láthattuk
– hangzott el beszédében.
A jeles alkalmon Csöbör Katalin országgyűlési képviselő is elmondta gondolatait köszöntőjében:
Ez a nap alkalmat ad arra, hogy egy kicsit távolabbról tekintsünk a magyarság sorskérdéseire. Szent István király kereszténységre, rendre és munkára alapuló állam alapjait fektette le erős kézzel, amely ország bátran meg is tudta védeni magát és vívta ki tiszteletét egész Európában. Munkája még ennyi idő után is kézzel fogható, ezért méltán büszkék lehetünk a mai Magyarországunkra, amely Szent Istváni alapokon nyugszik.
A megnyitó után a résztvevők továbbra is élvezhették a szombat délutánt-estét. A programok és előadások mellett többek közt volt tombolahúzás, lángos, kézműves termékek, játékok, valamint finom italok és ételek.
