augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

23°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mulatság

28 perce

Falunapot tartottak Sajókeresztúrban

Címkék#Kollár Miklós#sajókeresztúri#falunap#Csöbör Katalin

Együtt szórakozott a lakosság apraja és nagyja. A rekkenő hőség ellenére is fergeteges volt a hangulat a sajókeresztúri falunapon.

Boon.hu
Falunapot tartottak Sajókeresztúrban

Gyerekek az előadásra készülve a falunapon

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A nyár egyik, ha nem a legmelegebb napján, 2025. augusztus 16-án tartották Sajókeresztúrban a falunapot, egybekötve az új kenyér ünnepével. A nemes alkalomra sokan összegyűltek, hogy együtt kapcsolódjanak ki és élvezzék a programokat. Szerencsére párakapuval hűthették le magukat az érkezők, de persze voltak finom, hűs italok is.

Falunap Sajókeresztúrban
Gyermekek műsora a falunapon Sajókeresztúrban
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Falunap Sajókeresztúrban

Az eseményt egy szép gyermekműsor után Kollár Miklós, Sajókeresztúr polgármestere nyitotta meg :

Augusztus huszadika a legrégibb, legnagyobb jelentőségű állami, nemzeti ünnepünk. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy a magyar állam képviselői minden időben olyan elkötelezetten és hatékonyan tudjanak munkálkodni a nemzet javáért, ahogyan azt első királyunk példáján láthattuk 

– hangzott el beszédében.

Falunap Sajókeresztúron 08.16.

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

A jeles alkalmon Csöbör Katalin országgyűlési képviselő is elmondta gondolatait köszöntőjében:

Ez a nap alkalmat ad arra, hogy egy kicsit távolabbról tekintsünk a magyarság sorskérdéseire. Szent István király kereszténységre, rendre és munkára alapuló állam alapjait fektette le erős kézzel, amely ország bátran meg is tudta védeni magát és vívta ki tiszteletét egész Európában. Munkája még ennyi idő után is kézzel fogható, ezért méltán büszkék lehetünk a mai Magyarországunkra, amely Szent Istváni alapokon nyugszik.

A megnyitó után a résztvevők továbbra is élvezhették a szombat délutánt-estét. A programok és előadások mellett többek közt volt tombolahúzás, lángos, kézműves termékek, játékok, valamint finom italok és ételek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu