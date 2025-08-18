Falunapokat rendeztek az államalapítás ünnepe alkalmából

A Nemesbikki Vigalom és kenyérszentelés méltó felvezetése augusztus 20-a, az államalapítás és az új kenyér ünnepének.

Hagyományaink tisztelete és közösségeink ereje mutatja, hogy a múlt értékeire építve biztos jövőt teremthetünk. Színes programok és koncertek mellett együtt ünnepelhetünk hazánk legszebb értékei köré gyűlve.