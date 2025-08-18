augusztus 18., hétfő

Falunapokat rendeztek az államalapítás ünnepe alkalmából

Ez az ünnep talán a legfontosabb a magyarok szívének. Nemesbikk és Tard is csatlakozott az ünnepléshez falunapjukkal.

Boon.hu

Augusztus 20. Magyarország hivatalos állami ünnepe, amelyen az államalapításra és Szent István királyra emlékezünk. Ez a nap épp a nyári fesztiválszezonra esik, ami különösen fontos a nemzeti identitás szempontjából. Ilyenkor valamennyi településen falunapokat is rendeznek és megszentelik az új kenyeret.

Több településen is falunapot tartottak.
Falunapokat tartottak a térségben
Forrás:  Facebook

Falunap Tardon és Nemesbikken

Tállai András, a térség országgyűlési képviselője, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese tette közzé posztjában a falunapokon tapasztalt remek hangulatot.

A nemesbikki falunapról a következőket írta:

A Nemesbikki Vigalom és kenyérszentelés méltó felvezetése augusztus 20-a, az államalapítás és az új kenyér ünnepének. 

Hagyományaink tisztelete és közösségeink ereje mutatja, hogy a múlt értékeire építve biztos jövőt teremthetünk. Színes programok és koncertek mellett együtt ünnepelhetünk hazánk legszebb értékei köré gyűlve.

Pár órával később pedig már Tardról posztolt:

Augusztus 20-i Nemzeti Ünnepünk egyik legszebb pillanata az új kenyér szentelése, amelyhez Tard község is csatlakozik falunapjával és hagyományőrző műsoraival.

Szent István királyunk megteremtette a magyar nemzet alapjait, a kenyér pedig mindmáig életet és megtartó erőt ad népünknek.

Közösségeink összefogása és hagyományaink ápolása biztosítja, hogy magyarságunk értékei nemzedékről nemzedékre fennmaradjanak.

 

