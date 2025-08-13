augusztus 13., szerda

boon.hu PODCAST

32 perce

Dehogy az ördögöt festik a falra! Épp ellenkezőleg! (Kiliáni kettős podcast)

Címkék#Kilián Észak Közösség#BOON podcast#KÉK Juniális#Szinyei Merse Pál utca#Kilián lakótelepen#boon.hu PODCAST#falfestés#podcast#graffiti#Kilián városrész

Ki lehet jelenteni, a legerősebb civil lakossági aktivitás a Kilián városrészben tapasztalható évtizedek óta. Az utóbbi években felerősödött közösségépítő tevékenységek közül is kiemelkedik a tejgyári falfestés. A falfestő-művészek vezető párosával beszélgettünk.

A graffiti műfajába tartozik, de remélhetőleg ezeket az alkotásokat a legvérmesebb ellenzők sem kívánnák letakarítani a falról. A Szinyei Merse Pál utcai tejgyári hátsó fal nagyméretű betonfelületét ugyanis megkérdőjelezhetetlen módon megszépítették a környékbeli lakosok által az elmúlt egy-két évben elkészített festmények. Sőt, festmények koncepciózus összjátékáról, egy több mint tízméteres hosszban felhelyezett montázsról beszélhetünk. Beszélünk is, sőt, beszélgettünk majd' egy órát: Forray Mariann-nal és Varga Ágnessel, a helyszínen, a miskolci városképet megidéző színes képekkel a háttérben. Falfestés-podcast: videó a cikk végén!

falfestés
Podcastos beszélgetőtársaink: Varga Ágnes és Forray Mariann - háttérben a kiliáni falfestés eddigi eredménye.
Fotó: Balogh Attila

Falfestés, de nem „falból”, hanem vidáman és komolyan

Az ötlet maga is több évtizedes: miért csúfoskodjon ott egy sivár szürke betonfelület az észak-kiliáni lakótelep mellett? Az amúgy a borsodi megyeszékhely egyik, ha nem a legélhetőbb lakóhelyének nevezhető városrész a helyiek által kedvelt, jó hangulatú utcákkal és házsorokkal tarka, bár a környék belső „főútjának” számító Szinyei Merse Pál utca mentén egy nem túl dekoratív garázssor, illetve a több száz méteres tejgyári hátsó kerítése árnyalja a képet. Adta magát a lehetőség, hogy a napjainkban mind több helyen megélénkülő civil aktivitás, a hivatalosan részvételiségnek nevezett nagyvárosi törekvések jegyében az emberek, az itt élők a maguk kezébe vegyék a dolgot... pontosabban és konkrétabban: a festőecsetet. Forray Mariann volt az első, és akik csatlakoztak hozzájuk, azok egyike Varga Ágnes, aki maga is rajztanár, szakmabeli.

Ők a napokban is folytatták a két éve megkezdett öntevékeny munkát, a helyszínen tudtuk felkeresni a fáradhatatlan párost. Mutatkozzanak be a nagyközönségnek – kértük a kettőst –, hiszen ők az arra járók (de nem környékbeliek) számára csak az „ismeretlen alkotók”; meséljenek a kiinduló szándékról, az azóta történtekről, személyes motivációjukról és élményeikről. Ebből született az alább meghallgatható podcast-felvétel.

 

boon.hu PODCAST

