Ezért van zárva ma ez a miskolci fürdő

"Kedves vendégeink! Felhívjuk figyelmüket, hogy 2025. augusztus 30-án (szombaton) a Selyemréti Strandfürdő zártkörű rendezvény miatt zárva tart. Reggeli úszás: a megszokott időben, 06:00–09:00 között továbbra is elérhető." Ezt olvashattuk a miskolci fürdő közösségi portálján.

Így folytatják a tájékoztatást: "Ezt követően a fürdő területét kizárólag a rendezvény vendégei használhatják."