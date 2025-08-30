Tudta?
59 perce
Ezért van zárva ma ez a miskolci fürdő
Bár már az ősz küszöbén vagyunk, nem a szezonvég miatt van zárva. Valami más történik a miskolci fürdő területén.
Zárva a strand
Forrás: ÉM archív
"Kedves vendégeink! Felhívjuk figyelmüket, hogy 2025. augusztus 30-án (szombaton) a Selyemréti Strandfürdő zártkörű rendezvény miatt zárva tart. Reggeli úszás: a megszokott időben, 06:00–09:00 között továbbra is elérhető." Ezt olvashattuk a miskolci fürdő közösségi portálján.
Így folytatják a tájékoztatást: "Ezt követően a fürdő területét kizárólag a rendezvény vendégei használhatják."
