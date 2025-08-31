Ezért lesz zárva elsejtétől a tokaji kormányablak

Az átmeneti időszakban a lakosok a tokaji kormányablak buszt vehetik igénybe a Bajcsy-Zsilinszky úton, valamint a Sárospataki Kormányablakban is intézhetők a gépjármű- és egyéb ügyek. Alternatív megoldásként a Szerencsi Kormányablak is elérhető az ügyintézésre. A kormányhivatal felhívja a figyelmet, hogy az átmeneti időszakban is biztosított az ügyintézés minden fontos ügyben.