42 perce
Ezért lesz zárva elsejtétől a tokaji kormányablak
Megújul a tokaji kormányablak: teljes felújítás, korszerűsítés és bővítés miatt 2025. szeptember 1-jétől a munkálatok befejezéséig zárva tart a tokaji kormányablak- hívja fel a figyelmet közösségi oldalán a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal.
Bezár a tokaji kormányablak
Az átmeneti időszakban a lakosok a tokaji kormányablak buszt vehetik igénybe a Bajcsy-Zsilinszky úton, valamint a Sárospataki Kormányablakban is intézhetők a gépjármű- és egyéb ügyek. Alternatív megoldásként a Szerencsi Kormányablak is elérhető az ügyintézésre. A kormányhivatal felhívja a figyelmet, hogy az átmeneti időszakban is biztosított az ügyintézés minden fontos ügyben.