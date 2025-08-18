augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

21°
+29
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tanulságos

30 perce

Területnövelésre készül az Északerdő!

Címkék#Északerdő Zrt#Aggteleki Nemzeti Park#vadkár#zemplén#fakitermelés

Ez egy másféle erdőgazdálkodás. Az ÉSZAKERDŐ Zrt. munkatársai tanulni és eszmét cserélni érkeztek a helyszínre.

Boon.hu
Területnövelésre készül az Északerdő!

Forrás: MW

Füzérkajata volt a Pro Silva Hungaria országos rendezvénysorozatának első állomása. A Pro Silva elvek szerinti természetközeli erdőgazdálkodás legfontosabb ismertetőjegyeit vitatták meg, ahol az ÉSZAKERDŐ Zrt. munkatársai nagy létszámban vettek részt a közelmúltban. Az elméleti megbeszélés után a gyakorlati munka eredményeinek megtekintésére és megvitatására is sor került a Zemplénben.

Az Északerdő fotója az erdő aljnövényzetéről
Az ÉSZAKERDŐ munkatársai a fenntarthatóságról tárgyaltak  Forrás: Északerdő

A szemléletformáló és tanulságos eseményre egy magánerdőben, a Zempléni-hegység egy 330 hektáros, örökerdő üzemmódban kezelt területén került sor, a gazdálkodás részletes bemutatásával.

A jelenlévők a természeti folyamatokra alapozott erdőgazdálkodás részleteiről, a különböző, de ugyanabba az irányba mutató lehetséges megoldásokról is szót ejtettek, mint például:

  • jelölés,
  • szerkezeti változatosság,
  • lékgazdálkodás,
  • fakitermelés és közelítés módja,
  • az erdő természetes megújulását lehetővé tevő nagyvadlétszám,
  • a vadkár elleni védekezés lehetőségei,
  • az erdőklíma megóvása, annak javítására irányuló módszerek, és
  • természetvédelmi vonatkozások.

Az ÉSZAKERDŐ mellett sokakat érdekelt az örökerdő üzemmód

A Pro Silva elvek szerinti gazdálkodási módok gyakorlatban történő bemutatása sokat lendíthet a folyamatos erdőborítással kezelt területek arányának növelésében. A bejáráson részt vettek magánerdő-gazdálkodók, az erdőtervezés munkatársai, az EGERERDŐ Zrt. és az Aggteleki Nemzeti Park munkatársai, civil szervezetek, és a sajtó képviselői is.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu