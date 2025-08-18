1 órája
Területnövelésre készül az Északerdő!
Ez egy másféle erdőgazdálkodás. Az ÉSZAKERDŐ Zrt. munkatársai tanulni és eszmét cserélni érkeztek a helyszínre.
Füzérkajata volt a Pro Silva Hungaria országos rendezvénysorozatának első állomása. A Pro Silva elvek szerinti természetközeli erdőgazdálkodás legfontosabb ismertetőjegyeit vitatták meg, ahol az ÉSZAKERDŐ Zrt. munkatársai nagy létszámban vettek részt a közelmúltban. Az elméleti megbeszélés után a gyakorlati munka eredményeinek megtekintésére és megvitatására is sor került a Zemplénben.
A szemléletformáló és tanulságos eseményre egy magánerdőben, a Zempléni-hegység egy 330 hektáros, örökerdő üzemmódban kezelt területén került sor, a gazdálkodás részletes bemutatásával.
A jelenlévők a természeti folyamatokra alapozott erdőgazdálkodás részleteiről, a különböző, de ugyanabba az irányba mutató lehetséges megoldásokról is szót ejtettek, mint például:
- jelölés,
- szerkezeti változatosság,
- lékgazdálkodás,
- fakitermelés és közelítés módja,
- az erdő természetes megújulását lehetővé tevő nagyvadlétszám,
- a vadkár elleni védekezés lehetőségei,
- az erdőklíma megóvása, annak javítására irányuló módszerek, és
- természetvédelmi vonatkozások.
Egy napra megnyitják az utasok előtt a vasúti szárnyvonalat, hogy mesés északi tájakra kirándulhasson az egész család!
Az ÉSZAKERDŐ mellett sokakat érdekelt az örökerdő üzemmód
A Pro Silva elvek szerinti gazdálkodási módok gyakorlatban történő bemutatása sokat lendíthet a folyamatos erdőborítással kezelt területek arányának növelésében. A bejáráson részt vettek magánerdő-gazdálkodók, az erdőtervezés munkatársai, az EGERERDŐ Zrt. és az Aggteleki Nemzeti Park munkatársai, civil szervezetek, és a sajtó képviselői is.
