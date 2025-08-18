Területnövelésre készül az Északerdő!

Füzérkajata volt a Pro Silva Hungaria országos rendezvénysorozatának első állomása. A Pro Silva elvek szerinti természetközeli erdőgazdálkodás legfontosabb ismertetőjegyeit vitatták meg, ahol az ÉSZAKERDŐ Zrt. munkatársai nagy létszámban vettek részt a közelmúltban. Az elméleti megbeszélés után a gyakorlati munka eredményeinek megtekintésére és megvitatására is sor került a Zemplénben.

Az ÉSZAKERDŐ munkatársai a fenntarthatóságról tárgyaltak Forrás: Északerdő

A szemléletformáló és tanulságos eseményre egy magánerdőben, a Zempléni-hegység egy 330 hektáros, örökerdő üzemmódban kezelt területén került sor, a gazdálkodás részletes bemutatásával.

A jelenlévők a természeti folyamatokra alapozott erdőgazdálkodás részleteiről, a különböző, de ugyanabba az irányba mutató lehetséges megoldásokról is szót ejtettek, mint például: