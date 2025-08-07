Egy napra megnyitják az utasok előtt a vasúti szárnyvonalat, hogy mesés északi tájakra kirándulhasson az egész család!

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. 2025. augusztus 23-án, szombaton kirándulóvonatokat indít a menetrend szerinti vonatok által nem járt Mahócai szárnyvonalra. A résztvevők Mahóca és Andókút környékén egyéni programlehetőségek közül választhatnak.

Az ÉSZAKERDŐ augusztusban megnyitja a Mahóca felé vezető szárnyvonalat a közönség előtt Forrás: Facebook

A kirándulás során érdemes elsétálni a Varbói-tóhoz, piknikezni az Andókúti forrástó partján, de kicsit hosszabb túra keretében Lillafüred felé is lehet kirándulni, vagy bejárni a szárnyvonal néhai, Farkasgödör-Örvénykőig vezető szakaszát is.

ÉSZAKERDŐVEL a Bükk legszebb vidékeire

Az Andókút (régebbi nevén Lenke-forrás) kedvelt pihenőhely a Bükk-vidéken, Varbótól néhány kilométerre. A terület egy völgyben fekszik, melyet hatalmas bükkfák vesznek körül. Itt található a Varbó Andó-kúti Erdei Tanösvény 10. állomása és a Lillafüredi Állami Erdei Vasút (LÁEV) parasznyai szárnyvonalának Andókút nevű megállóhelye is.