augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

24°
+27
+17
Mai évfordulók
Csodás program

1 órája

Egy napra megnyitják az utasok előtt a vasúti szárnyvonalat, hogy mesés északi tájakra kirándulhasson az egész család!

Címkék#Északerdő Zrt#Északerdő Zrt Lillafüred Állami Erdei Vasút#kisvasút#Lillafüred#program

Forrástó, Farkasgödör, Andókút, Lillafüred. Mesés tájakra kirándulhatunk hamarosan vonattal egyetlen napig az ÉSZAKERDŐ jóvoltából.

Boon.hu
Egy napra megnyitják az utasok előtt a vasúti szárnyvonalat, hogy mesés északi tájakra kirándulhasson az egész család!

Menetrend szerinti vonattal nem jutnánk be oda, ahova most elvisz az ÉSZAKERDŐ

Forrás: Facebook

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. 2025. augusztus 23-án, szombaton kirándulóvonatokat indít a menetrend szerinti vonatok által nem járt Mahócai szárnyvonalra. A résztvevők Mahóca és Andókút környékén egyéni programlehetőségek közül választhatnak.

Északerdő program - Lillafüredi látkép
Az ÉSZAKERDŐ augusztusban megnyitja a Mahóca felé vezető szárnyvonalat a közönség előtt  Forrás:  Facebook

A kirándulás során érdemes elsétálni a Varbói-tóhoz, piknikezni az Andókúti forrástó partján, de kicsit hosszabb túra keretében Lillafüred felé is lehet kirándulni, vagy bejárni a szárnyvonal néhai, Farkasgödör-Örvénykőig vezető szakaszát is.

ÉSZAKERDŐVEL a Bükk legszebb vidékeire

Az Andókút (régebbi nevén Lenke-forrás) kedvelt pihenőhely a Bükk-vidéken, Varbótól néhány kilométerre. A terület egy völgyben fekszik, melyet hatalmas bükkfák vesznek körül. Itt található a Varbó Andó-kúti Erdei Tanösvény 10. állomása és a Lillafüredi Állami Erdei Vasút (LÁEV) parasznyai szárnyvonalának Andókút nevű megállóhelye is.

A forrást 1963 óta a DVTK és az MVSC természetjárói fogadták örökbe az LKM és a LÁEV támogatásával. A forrás vize egy mesterséges tavat táplál, melyen egy kis sziget található, ahol fedett padok vannak elhelyezve. Kiépített tűzrakóhely és egy esőbeálló is rendelkezésre áll az idelátogatók számára. A forrás bővizű, a vize iható.

A programra jelentkezni a [email protected] e-mail címen lehet a felnőtt és gyermek utasok számának, valamint az igénybe venni kívánt vonatindulások megadásával. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

