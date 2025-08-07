1 órája
Egy napra megnyitják az utasok előtt a vasúti szárnyvonalat, hogy mesés északi tájakra kirándulhasson az egész család!
Forrástó, Farkasgödör, Andókút, Lillafüred. Mesés tájakra kirándulhatunk hamarosan vonattal egyetlen napig az ÉSZAKERDŐ jóvoltából.
Menetrend szerinti vonattal nem jutnánk be oda, ahova most elvisz az ÉSZAKERDŐ
Az ÉSZAKERDŐ Zrt. 2025. augusztus 23-án, szombaton kirándulóvonatokat indít a menetrend szerinti vonatok által nem járt Mahócai szárnyvonalra. A résztvevők Mahóca és Andókút környékén egyéni programlehetőségek közül választhatnak.
A kirándulás során érdemes elsétálni a Varbói-tóhoz, piknikezni az Andókúti forrástó partján, de kicsit hosszabb túra keretében Lillafüred felé is lehet kirándulni, vagy bejárni a szárnyvonal néhai, Farkasgödör-Örvénykőig vezető szakaszát is.
ÉSZAKERDŐVEL a Bükk legszebb vidékeire
Az Andókút (régebbi nevén Lenke-forrás) kedvelt pihenőhely a Bükk-vidéken, Varbótól néhány kilométerre. A terület egy völgyben fekszik, melyet hatalmas bükkfák vesznek körül. Itt található a Varbó Andó-kúti Erdei Tanösvény 10. állomása és a Lillafüredi Állami Erdei Vasút (LÁEV) parasznyai szárnyvonalának Andókút nevű megállóhelye is.
A forrást 1963 óta a DVTK és az MVSC természetjárói fogadták örökbe az LKM és a LÁEV támogatásával. A forrás vize egy mesterséges tavat táplál, melyen egy kis sziget található, ahol fedett padok vannak elhelyezve. Kiépített tűzrakóhely és egy esőbeálló is rendelkezésre áll az idelátogatók számára. A forrás bővizű, a vize iható.
A programra jelentkezni a [email protected] e-mail címen lehet a felnőtt és gyermek utasok számának, valamint az igénybe venni kívánt vonatindulások megadásával. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
