Egy új korszakba lépett Encs, jelentős intézményt avattak (fotókkal)
Ünnepélyes megnyitót tartottak a borsodi városban. Encs gazdagabb lett egy Élményközponttal és a Vidrakaland játszóházzal. Prominens vendégek érkeztek ünnepelni.
Encs nagyot lépett előre a jövő fiataljainak megtartásában
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
A volt „uszi”, ahogy a helyiek hívták, szombattól élményközponttá alakul át, amire régóta vártak a környéken élők. Az ünnepélyes megnyitón Szabó Tünde kormánybiztos méltatta először azt a kitartást és aktivitást, ami segít a városnak a különböző támogatások elnyerésében, és ez által soha nem látott fejlesztések valósulhatnak meg Encsen.
Az álmodozás 2020 januárjában kezdődött, ekkor képzelték el, mi lesz a bezárt uszodából. Az álomból tervezés, a tervezésből valóság lett, és egy új Élményközpont nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt. A kormánybiztos véleménye szerint három funkciót is betölt az új létesítmény, nevezetesen:
- szolgálja a mindennapi szórakozást
- a közösségi életet
- új lehetőséget teremt a fiatalok számára.
Egy olyan helyszín nyitja meg kapuját, ami hosszú távon meghatározza a város kulturális, sport és közösségi életét – fogalmazott Szabó Tünde.Encs országgyűlési képviselője örömünnepnek nevezte az eseményt
Mikola Gergely, Encs város polgármestere mellett Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője is beszédet mondott a megnyitó ünnepségen.
Egy olyan projekt lezárásakor vagyunk ma együtt, amely a város számára egy mérföldkő, ami számos encsi és abaúji fiatal polgárnak egy új világot, egy új lehetőséget nyit az életében.
Hörcsik Richárd úgy folytatta, hogy az élményekkel teli szombati családi fesztivál egy kis ízelítő abból, ami a jövőben vár kicsinyre és nagyra, felnőttre és gyermekre a térségben. Ez nem csupán egy megnyitó, ez egy családi fesztivál, tele meglepetésekkel, mint például:
- óriásbábok, hatalmas buborékok
- VR élmények, ahol a gyerekek és felnőttek együtt merülhetnek el a virtuális világban
- élő zenei műsor Kecskés Tímeával és Sándor Dáviddal, akik a legszebb mesefilm dalokkal varázsolnak el mindenkit
- és a nap zárásaként.. habparty, hogy méltó módon búcsúztassák el a nyara
Új élményközpontot adtak át EncsenFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
Új világ ez egy térség és város életében. Az országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy egy új korszakba lépett Encs, egy új lehetőség tárul ki a helyiek előtt, és ezt kell tudni majd jól használni és igénybe venni a jövőben.
