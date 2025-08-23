Egy új korszakba lépett Encs, jelentős intézményt avattak (fotókkal)

A volt „uszi”, ahogy a helyiek hívták, szombattól élményközponttá alakul át, amire régóta vártak a környéken élők. Az ünnepélyes megnyitón Szabó Tünde kormánybiztos méltatta először azt a kitartást és aktivitást, ami segít a városnak a különböző támogatások elnyerésében, és ez által soha nem látott fejlesztések valósulhatnak meg Encsen.

Encs egyik új büszkesége a Vidrakaland Játszóház Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Az álmodozás 2020 januárjában kezdődött, ekkor képzelték el, mi lesz a bezárt uszodából. Az álomból tervezés, a tervezésből valóság lett, és egy új Élményközpont nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt. A kormánybiztos véleménye szerint három funkciót is betölt az új létesítmény, nevezetesen:

szolgálja a mindennapi szórakozást

a közösségi életet

új lehetőséget teremt a fiatalok számára.

Egy olyan helyszín nyitja meg kapuját, ami hosszú távon meghatározza a város kulturális, sport és közösségi életét – fogalmazott Szabó Tünde.Encs országgyűlési képviselője örömünnepnek nevezte az eseményt

Mikola Gergely, Encs város polgármestere mellett Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője is beszédet mondott a megnyitó ünnepségen.

Egy olyan projekt lezárásakor vagyunk ma együtt, amely a város számára egy mérföldkő, ami számos encsi és abaúji fiatal polgárnak egy új világot, egy új lehetőséget nyit az életében.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Új lehetőségeket kapnak az encsi fiatalok Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Hörcsik Richárd úgy folytatta, hogy az élményekkel teli szombati családi fesztivál egy kis ízelítő abból, ami a jövőben vár kicsinyre és nagyra, felnőttre és gyermekre a térségben. Ez nem csupán egy megnyitó, ez egy családi fesztivál, tele meglepetésekkel, mint például: