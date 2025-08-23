augusztus 23., szombat

Mérföldkő

3 órája

Egy új korszakba lépett Encs, jelentős intézményt avattak (fotókkal)

Ünnepélyes megnyitót tartottak a borsodi városban. Encs gazdagabb lett egy Élményközponttal és a Vidrakaland játszóházzal. Prominens vendégek érkeztek ünnepelni.

Bahor-Juhász Ágnes
Egy új korszakba lépett Encs, jelentős intézményt avattak (fotókkal)

Encs nagyot lépett előre a jövő fiataljainak megtartásában

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A volt „uszi”, ahogy a helyiek hívták, szombattól élményközponttá alakul át, amire régóta vártak a környéken élők. Az ünnepélyes megnyitón Szabó Tünde kormánybiztos méltatta először azt a kitartást és aktivitást, ami segít a városnak a különböző támogatások elnyerésében, és ez által soha nem látott fejlesztések valósulhatnak meg Encsen.

Encs Vidrakaland Játszóparkja
Encs egyik új büszkesége a Vidrakaland Játszóház Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Az álmodozás 2020 januárjában kezdődött, ekkor képzelték el, mi lesz a bezárt uszodából. Az álomból tervezés, a tervezésből valóság lett, és egy új Élményközpont nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt. A kormánybiztos véleménye szerint három funkciót is betölt az új létesítmény, nevezetesen:

  •  szolgálja a mindennapi szórakozást
  •  a közösségi életet
  •  új lehetőséget teremt a fiatalok számára.

Egy olyan helyszín nyitja meg kapuját, ami hosszú távon meghatározza a város kulturális, sport és közösségi életét – fogalmazott Szabó Tünde.Encs országgyűlési képviselője örömünnepnek nevezte az eseményt

Mikola Gergely, Encs város polgármestere mellett Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője is beszédet mondott a megnyitó ünnepségen.

Egy olyan projekt lezárásakor vagyunk ma együtt, amely a város számára egy mérföldkő, ami számos encsi és abaúji fiatal polgárnak egy új világot, egy új lehetőséget nyit az életében.

Encs polgárai a megnyitó ünnepségen
Új lehetőségeket kapnak az encsi fiatalok Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Hörcsik Richárd úgy folytatta, hogy az élményekkel teli szombati családi fesztivál egy kis ízelítő abból, ami a jövőben vár kicsinyre és nagyra, felnőttre és gyermekre a térségben. Ez nem csupán egy megnyitó, ez egy családi fesztivál, tele meglepetésekkel, mint például:

  • óriásbábok, hatalmas buborékok
  • VR élmények, ahol a gyerekek és felnőttek együtt merülhetnek el a virtuális világban
  • élő zenei műsor Kecskés Tímeával és Sándor Dáviddal, akik a legszebb mesefilm dalokkal varázsolnak el mindenkit
  • és a nap zárásaként.. habparty, hogy méltó módon búcsúztassák el a nyara

Új élményközpontot adtak át Encsen

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Új világ ez egy térség és város életében. Az országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy egy új korszakba lépett Encs, egy új lehetőség tárul ki a helyiek előtt, és ezt kell tudni majd jól használni és igénybe venni a jövőben.

