augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

23°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Álom

1 órája

Családi fesztivál jön, tele meglepetésekkel!

Címkék#encs város#megnyitó#élményközpont#családi fesztivál#Encsi Művelődési és Sportközpont

Hamarosan elstartol ez a nagyszerű mesevilág. Encs készen áll az új Élményközpont átadására. A megnyitó igazi családi örömünnepnek ígérkezik.

Boon.hu
Családi fesztivál jön, tele meglepetésekkel!

Encs rendszeresen gondoskodik a helyiek és látogatók szórakoztatásáról

Forrás: Facebook/Encs Város Önkormányzata

Fotó: Zaveczki Adam

A 2025. augusztus 23-án tartandó hivatalos megnyitó keretében egy kis ízelítőt kaphatunk a hamarosan kapuit kitáró élmény és játék birodalmába, az Élményközpontba és a Vidrakaland játszóházba Encs szívében.

Encs Élményközpont ünnepélyes megnyitó plakátja
Kihagyhatatlan fesztiválra csalogat Encs Forrás: Encs Városi Sportközpont

Képzeld el a következőt: a gyerekek önfeledten ugrálnak a trambulinon, felfedezik a kalandpályát, lecsúsznak a csúszdákon, miközben a szülők és a nagyobbak pingpongoznak, biliárdoznak, csócsóznak, léghokiznak, társasoznak vagy csak élvezik a délután pezsgését.

Nos, többé ez már nem csak képzelet, hanem a valóság is Encsen, ami igaz meseszerű, mégis igazi élmény, ami a család apraja-nagyjának kínál lehetőséget az önfeledt kikapcsolódásra.

Encs tudja hogyan kell szórakoztatni a családokat

Ez nem csupán egy megnyitó, ez egy családi fesztivál, tele meglepetésekkel, mint például:

  • óriásbábok, hatalmas buborékok
  • VR élmények, ahol a gyerekek és felnőttek együtt merülhetnek el a virtuális világban
  • élő zenei műsor Kecskés Tímeával és Sándor Dáviddal, akik a legszebb mesefilm dalokkal varázsolnak el mindenkit
  • és a nap zárásaként.. habparty, hogy méltó módon búcsúztassuk el a nyarat!

13:00–18:00 óra között várnak a szervezők mindenkit, az ünnepélyes megnyitóra 13 órakor kerül sor, majd a programok egész délután tovább pörögnek.

Helyszín: Encs Városi Sportközpont.

A belépés ingyenes!

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség vár a boon.hu portálon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu