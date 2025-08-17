Családi fesztivál jön, tele meglepetésekkel!

Nos, többé ez már nem csak képzelet, hanem a valóság is Encsen, ami igaz meseszerű, mégis igazi élmény, ami a család apraja-nagyjának kínál lehetőséget az önfeledt kikapcsolódásra.

Encs tudja hogyan kell szórakoztatni a családokat

Ez nem csupán egy megnyitó, ez egy családi fesztivál, tele meglepetésekkel, mint például:

óriásbábok, hatalmas buborékok

VR élmények, ahol a gyerekek és felnőttek együtt merülhetnek el a virtuális világban

élmények, ahol a gyerekek és felnőttek együtt merülhetnek el a virtuális világban élő zenei műsor Kecskés Tímeával és Sándor Dáviddal , akik a legszebb mesefilm dalokkal varázsolnak el mindenkit

, akik a legszebb mesefilm dalokkal varázsolnak el mindenkit és a nap zárásaként.. habparty, hogy méltó módon búcsúztassuk el a nyarat!

13:00–18:00 óra között várnak a szervezők mindenkit, az ünnepélyes megnyitóra 13 órakor kerül sor, majd a programok egész délután tovább pörögnek.

Helyszín: Encs Városi Sportközpont.

A belépés ingyenes!

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség vár a boon.hu portálon.