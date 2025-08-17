3 órája
Családi fesztivál jön, tele meglepetésekkel!
Hamarosan elstartol ez a nagyszerű mesevilág. Encs készen áll az új Élményközpont átadására. A megnyitó igazi családi örömünnepnek ígérkezik.
Encs rendszeresen gondoskodik a helyiek és látogatók szórakoztatásáról
A 2025. augusztus 23-án tartandó hivatalos megnyitó keretében egy kis ízelítőt kaphatunk a hamarosan kapuit kitáró élmény és játék birodalmába, az Élményközpontba és a Vidrakaland játszóházba Encs szívében.
Képzeld el a következőt: a gyerekek önfeledten ugrálnak a trambulinon, felfedezik a kalandpályát, lecsúsznak a csúszdákon, miközben a szülők és a nagyobbak pingpongoznak, biliárdoznak, csócsóznak, léghokiznak, társasoznak vagy csak élvezik a délután pezsgését.
Nos, többé ez már nem csak képzelet, hanem a valóság is Encsen, ami igaz meseszerű, mégis igazi élmény, ami a család apraja-nagyjának kínál lehetőséget az önfeledt kikapcsolódásra.
Encs tudja hogyan kell szórakoztatni a családokat
Ez nem csupán egy megnyitó, ez egy családi fesztivál, tele meglepetésekkel, mint például:
- óriásbábok, hatalmas buborékok
- VR élmények, ahol a gyerekek és felnőttek együtt merülhetnek el a virtuális világban
- élő zenei műsor Kecskés Tímeával és Sándor Dáviddal, akik a legszebb mesefilm dalokkal varázsolnak el mindenkit
- és a nap zárásaként.. habparty, hogy méltó módon búcsúztassuk el a nyarat!
13:00–18:00 óra között várnak a szervezők mindenkit, az ünnepélyes megnyitóra 13 órakor kerül sor, majd a programok egész délután tovább pörögnek.
Helyszín: Encs Városi Sportközpont.
A belépés ingyenes!
