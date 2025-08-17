Eltűnt egy futó a verseny közben és nem találják!

Az eltűnt futóról

A közösségi médiában tette közzé Zsoli menyasszonyának húga a részleteket, ahol kéri mindenki segítségét. Ehhez információkat is ír, amik a következők:

Fehér sapka, fehér egyetemi póló és fekete futónadrág volt rajta!

Zsoli egy nagyon szívós, jó fizikumú, gyakorlott terepfutó és nagyon várjuk őt haza! jelenleg (most, a hajnali órákban) nyomát vesztették, ismeretlen helyen tartózkodik, bárhol lehet, akár dehidratáltság miatt zavart állapotban is… Nem tudunk mire gondolni… Kérem, ha látja valaki, akkor jelezze! Kérlek benneteket, ha módotokban áll segíteni, írjatok privátban! Ha bárki látta valahol, kérem jelezze azt is! És köszönöm a megosztásokat!

- írja a posztban Lukács Laura

Janosóczki Attilától, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől megtudtuk, hogy a férfit minden erőfeszítés ellenére sem találták még meg, nagy erőkkel keresik tovább.