Eltűnt egy futó a verseny közben és nem találják!

Címkék#Cseresi Trapp#Cserépfalu#eltűnt#futó#verseny

Minden segítségre szükség van! Az eltűnt futónak, Zsolinak, a Cseresi Trapp terepfutó versenyen veszett nyoma Cserépfalu közelében.

Borbély Gergely

Már a police.hu is közzétette, keresik az eltűnt személyt. Spitzmüller Zsolt (becenevén Zsoli) a Cseresi Trapp terepfutó versenyen tűnt el Cserépfalu közelében augusztus 16-án, szombaton. Utoljára az utolsó 3 kilométeren látták. Azóta is nagy erőkkel folyik a keresés, a rendőrség, katasztrófa védelem, kutyás mentő alakulatok és önkéntesek is folyamatosan az eltűnt futó nyomait kutatják.

Keresik az eltűnt futót, akinek a versenyen veszett nyoma.
Eltűnt futó nyomait keresi mindenki!
Forrás:  Facebook

Az eltűnt futóról

A közösségi médiában tette közzé Zsoli menyasszonyának húga a részleteket, ahol kéri mindenki segítségét. Ehhez információkat is ír, amik a következők:

Fehér sapka, fehér egyetemi póló és fekete futónadrág volt rajta! 

Zsoli egy nagyon szívós, jó fizikumú, gyakorlott terepfutó és nagyon várjuk őt haza!

jelenleg (most, a hajnali órákban) nyomát vesztették, ismeretlen helyen tartózkodik, bárhol lehet, akár dehidratáltság miatt zavart állapotban is… Nem tudunk mire gondolni…

Kérem, ha látja valaki, akkor jelezze!

Kérlek benneteket, ha módotokban áll segíteni, írjatok privátban! Ha bárki látta valahol, kérem jelezze azt is! És köszönöm a megosztásokat!

- írja a posztban Lukács Laura

Janosóczki Attilától, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől megtudtuk, hogy a férfit minden erőfeszítés ellenére sem találták még meg, nagy erőkkel keresik tovább.

 

