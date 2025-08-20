Az utolsó fotók a Cserépfalunál elhunyt futóról

A rutinos futó, Spitzmüller Zsolt a cél előtt alig egy kilométerrel tűnt el a mezőnyből. Utolsó nyomát egy cserépfalui kamera rögzítette. Telefon nem volt nála, ez a keresést különösen nehézzé tette. A szervezők és futótársai a rendőrök, a tűzoltók, a kutyás mentők és civilek segítségével keresték. Végül vasárnap délután érkezett a tragikus hír, hogy az eltűnt futót holtan találták meg a település határában. A keresésbe – hivatalosan és nem hivatalosan – bekapcsolódott keresőcsoportok nyilvánosságra hoztak további részleteket a keresésről.

Szombaton 11:25-kor rögzítette egy térfigyelő kamera az eltűnt futót

Forrás: Facebook/ECHO Search and Rescue Mentőcsoport

Az eltűnt futó számára rutin táv volt a 10 kilométer

A verseny szervezői szerint a férfi tapasztalt és felkészült futó volt, aki sok hasonló megmérettetésen vett részt korábban. Az éjszakai keresés során drónokkal, kutyás mentőkkel és crossmotorosokkal járták be a környéket, még a legnehezebb terepeket is átvizsgálták. A Hope Egyesület Totó nevű kutyája találta meg végül a futót. A keresés részleteiről az ő posztjukban olvashatnak.

A nagy meleg és hatalmas páratartalom nem könnyítette meg sem a kutyák sem pedig a kísérők munkáját. Egy jól behatárolható területet sikerült meghatározni, ahol csatárláncos keresés folytatódott, területes kutyával kiegészülve. Éjjel 1 óra körül érkezett a hír, hogy egy kamera rögzítette a keresett személyt. (...) Másnap csapatunk 2 tagja 1 kutyával, ismét a helyszínre érkezett. A keresést vezető parancsnok eligazítását követően, mantrailinges kutyánk indítása mellett döntöttek, folytatva a tegnapi nyom vonalát. Totó kutyánk 800-900 méter keresés után bejelzett egy irányt, amelyet felvezetője Ádám helyes iránynak értékelt és a kísérő csapatot a terület átnézésére kérte. Itt a keresett személyt megtalálták, ám segíteni már nem tudtak rajta.

A haláleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

A 30-as éveiben járó férfi a szombati versenyen nem érkezett be a célba, a rendőrség ezért még aznap délután megkezdte a keresését, holttestére másnap, a falu határában találtak rá. Bűncselekményre utaló körülmény nem merült föl, a haláleset körülményeit a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság vizsgálja

– nyilatkozta Janasóczki Attila, a vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.