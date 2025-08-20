23 perce
Az utolsó fotók a Cserépfalunál elhunyt futóról
Szomorú esemény árnyékolta be a hétvégén megrendezett Cserépi Trapp terepfutóversenyt. A szombati versenyen eltűnt futót, Dr. Spitzmüller Zsoltot, vasárnap délután találták meg holtan Cserépfalu határában. Újabb részletek kerültek nyilvánosságra.
Spitzmüller Zsolt gyakorlott tájfutó volt, de a Cserépi Trappon nem ért célba
Forrás: Facebook/Cserépi Trapp
A rutinos futó, Spitzmüller Zsolt a cél előtt alig egy kilométerrel tűnt el a mezőnyből. Utolsó nyomát egy cserépfalui kamera rögzítette. Telefon nem volt nála, ez a keresést különösen nehézzé tette. A szervezők és futótársai a rendőrök, a tűzoltók, a kutyás mentők és civilek segítségével keresték. Végül vasárnap délután érkezett a tragikus hír, hogy az eltűnt futót holtan találták meg a település határában. A keresésbe – hivatalosan és nem hivatalosan – bekapcsolódott keresőcsoportok nyilvánosságra hoztak további részleteket a keresésről.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Az eltűnt futó számára rutin táv volt a 10 kilométer
A verseny szervezői szerint a férfi tapasztalt és felkészült futó volt, aki sok hasonló megmérettetésen vett részt korábban. Az éjszakai keresés során drónokkal, kutyás mentőkkel és crossmotorosokkal járták be a környéket, még a legnehezebb terepeket is átvizsgálták. A Hope Egyesület Totó nevű kutyája találta meg végül a futót. A keresés részleteiről az ő posztjukban olvashatnak.
A nagy meleg és hatalmas páratartalom nem könnyítette meg sem a kutyák sem pedig a kísérők munkáját. Egy jól behatárolható területet sikerült meghatározni, ahol csatárláncos keresés folytatódott, területes kutyával kiegészülve. Éjjel 1 óra körül érkezett a hír, hogy egy kamera rögzítette a keresett személyt. (...) Másnap csapatunk 2 tagja 1 kutyával, ismét a helyszínre érkezett. A keresést vezető parancsnok eligazítását követően, mantrailinges kutyánk indítása mellett döntöttek, folytatva a tegnapi nyom vonalát. Totó kutyánk 800-900 méter keresés után bejelzett egy irányt, amelyet felvezetője Ádám helyes iránynak értékelt és a kísérő csapatot a terület átnézésére kérte. Itt a keresett személyt megtalálták, ám segíteni már nem tudtak rajta.
A haláleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
A 30-as éveiben járó férfi a szombati versenyen nem érkezett be a célba, a rendőrség ezért még aznap délután megkezdte a keresését, holttestére másnap, a falu határában találtak rá. Bűncselekményre utaló körülmény nem merült föl, a haláleset körülményeit a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság vizsgálja
– nyilatkozta Janasóczki Attila, a vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.
Megrendülve búcsúztak
Dr. Spitzmüller Zsolt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Élelmiszertudományi és Borászati Tudásközpontjának munkatársa volt. Az intézmény közleményben emlékezett meg róla.
Életével, munkájával és személyiségével közösségünk fontos tagja volt, hiánya pótolhatatlan veszteség mindannyiunk számára.
A futótársai is megrendülten búcsúztak. Az egri Kárpát Egyesület közösségi oldalán így emlékeztek:
Spitzmüller Zsolt sporttársunk már az égi erdőben rója tovább a köröket.
A futótárs is nyilatkozott
A boon.hu-nak nyilatkozott Bogár János, aki a hosszútávú futás legendájának számít Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Ő szintén ott volt a Cserépi trappon, ráadásul 35 kilométeren nevezett.
Ő most 10 kilométerre nevezett, én 35-re, tizedszer indultam ezen az eseményen, a szervezők egy változó nehézségű pályát jelöltek ki, de ahhoz képest, mint amikor legutóbb itt voltam, teljesen más volt.
A Bogár Jánossal az eset kapcsán készült interjút az alábbi cikkben olvashatják.
Megszólalt Spitzmüller Zsolt versenytársa a hétvégi tragédia után: „egy utcát elnézett, és elment másfelé”