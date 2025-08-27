Emlékszik még a bükkaranyosi fiúra, akit egy ország keresett, majd siratott?

Egy ország kereste

Azonnal hatalmas erők mozdultak meg. A rendőrség mellett civilek, ismerősök, barátok és több mentőcsoport is csatlakozott a kereséshez. Éjt nappallá téve járták a falut, az erdőt és a környező településeket. Több száz ember vett részt a kutatásban, mentőkutyákkal, drónokkal és önkéntesekkel. Az ország szinte lélegzet-visszafojtva követte az eseményeket, közösségi oldalak és híroldalak tucatjai számoltak be Balázs eltűnéséről. A közösségi médiában futótűzként terjedtek a képei, a család kétségbeesett üzenetei, és sokan idegenként is elindultak segíteni a keresésben.

Szeptember közepén elfogyott a remény

A remény azonban három hét után szertefoszlott. Balázs holttestét egy Bükkaranyoshoz közeli TV-toronynál találták meg. A rendőrség hivatalos álláspontja szerint önkezével vetett véget életének, ez azonban sokakban kételyt hagyott, még hetekig forrtak az indulatok a közösségi médiában. A halálhír az egész országot pedig megrendítette.

Ez a fa örök emléket állít T. Balázsnak.

Forrás: ECHO Search and Rescue Mentőcsoport

Egy évvel később sem felejtik

1 évvel Balázs eltűnése után a család (nem anyai oldala), valamint barátok és a település lakói megemlékezést tartottak, és egy fát ültettek Balázs emlékére

– osztotta meg Facebook-oldalán az ECHO Search and Rescue Mentőcsoport augusztus 20-án. A csapat tagjai is ott voltak a kutatás első napjaitól kezdve, segítve más mentőcsoportokat, és most, egy évvel később megtiszteltetésnek érezték, hogy a barátok meghívták őket erre a bensőséges eseményre. Az emlékfa elültetése után fehér lufikat engedtek az ég felé a szomorú évfordulón.