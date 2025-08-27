57 perce
Emlékszik még a bükkaranyosi fiúra, akit egy ország keresett, majd siratott?
Egy éve, a születésnapján tűnt el a 19 éves T. Balázs Bükkaranyosról. Az eltűnt kamaszt hetekig kereste a rendőrség, mentőcsoportok és civilek százai. Egy egész ország remélte, hogy épségben előkerül. A történet azonban tragédiával zárult. Most a fiatal fiú emlékét idézték Bükkaranyoson.
Sosem felejtik a kamaszt
2024. augusztus 20-án, amikor egy ország ünnepelt, Bükkaranyoson is készültek a családok a hosszú hétvégére. Aznap azonban egy tragikus történés árnyékolta be a kis település életét, nyoma veszett a mindössze 19 éves T. Balázsnak.
Eltűnt fiú a hírekben
A fiatal fiú augusztus 20-án ünnepelte volna a születésnapját. Ám röviddel az eltűnése után kiderült, pénztárcáját, iratait és telefonját is otthon hagyta, ami aggodalommal töltötte el a családját. A település kamerái még rögzítették, ahogy a közeli buszmegálló felé tart, onnan azonban minden nyom megszakadt.
Tóth Balázs édesanyja nem biztos abban, hogy fia öngyilkos lett
Egy ország kereste
Azonnal hatalmas erők mozdultak meg. A rendőrség mellett civilek, ismerősök, barátok és több mentőcsoport is csatlakozott a kereséshez. Éjt nappallá téve járták a falut, az erdőt és a környező településeket. Több száz ember vett részt a kutatásban, mentőkutyákkal, drónokkal és önkéntesekkel. Az ország szinte lélegzet-visszafojtva követte az eseményeket, közösségi oldalak és híroldalak tucatjai számoltak be Balázs eltűnéséről. A közösségi médiában futótűzként terjedtek a képei, a család kétségbeesett üzenetei, és sokan idegenként is elindultak segíteni a keresésben.
Szeptember közepén elfogyott a remény
A remény azonban három hét után szertefoszlott. Balázs holttestét egy Bükkaranyoshoz közeli TV-toronynál találták meg. A rendőrség hivatalos álláspontja szerint önkezével vetett véget életének, ez azonban sokakban kételyt hagyott, még hetekig forrtak az indulatok a közösségi médiában. A halálhír az egész országot pedig megrendítette.
Egy évvel később sem felejtik
1 évvel Balázs eltűnése után a család (nem anyai oldala), valamint barátok és a település lakói megemlékezést tartottak, és egy fát ültettek Balázs emlékére
– osztotta meg Facebook-oldalán az ECHO Search and Rescue Mentőcsoport augusztus 20-án. A csapat tagjai is ott voltak a kutatás első napjaitól kezdve, segítve más mentőcsoportokat, és most, egy évvel később megtiszteltetésnek érezték, hogy a barátok meghívták őket erre a bensőséges eseményre. Az emlékfa elültetése után fehér lufikat engedtek az ég felé a szomorú évfordulón.