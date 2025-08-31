augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

21°
+31
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Wow!

17 perce

Eltűnt egy férfi, egy nő meg megőrült a mesterséges intelligenciától

Címkék#vacsora#természet#épület#lakodalom#évtized

A tuja elszáradt, a mesterséges intelligencia sokkolt. Eltűnt egy férfi Borsodban, az étteremből meg semmi nem maradt

Boon.hu

Ha az utóbbi időben lemaradt volna bármi érdekesről, például, hogy egy eltűnt egy féri Borsodban, vagy arra kíváncsi, mi maradt az étteremből, esetleg a mesterséges intelligencia sokkolóhatására kíváncsi, akkor most pótolhatja. Hírösszefoglaló cikkünkből könnyen tájékozódhat a legfrissebb információkról.

Eltűnt egy férfi.
Egy férfi eltűnt Borsodban
Forrás: MW

Eltűnt egy férfi, nem találják

Nagy erőkkel keresik! Egy borsodi férfi szombaton munkahelyéről eltűnt minden irat és telefon nélkül. Amennyiben kíváncsi a részletekre, kattintson az alábbi linkre:

Elképesztő, mi maradt az étteremből: döbbenetes képeken a pusztulás – fotókkal, videóval

Volt idő, amikor az étterem Miskolctapolca egyik ikonikus vendéglátóhelye volt. A Kisvadász hangulatos épülete évtizedeken át családi ebédek, lakodalmak és céges vacsorák helye volt, sokan emlékeznek rá a mai napig. Döbbenetes képeket hoztunk a jelenlegi állapotáról. A részletekért olvasson tovább az alábbi linken:

Sokkolta a mesterséges intelligencia a miskolci nőt – Miskolcon történt az eset

De hogyan történhet meg, hogy egy program valóságosként állít valótlant? A részletekért kattintson az alábbi linkre:

Nem hiszi el, mi történt egy elszáradt tujával!

A Dr. Adorján Imre Fenyőkertben természet gazdagsága minden évszakban új arcát mutatja. Sajnos a klímaváltozás és az aszály őket sem kerüli el, de ha elszárad egy tuja, ők abból is kihozták a legjobbat. A részleteket az alábbi linken olvashatja:

Ilyen és ezekhez hasonló fontos eseményekről számolhattunk be az utóbbi időben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu