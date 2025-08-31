2 órája
Eltűnt egy férfi, egy nő meg megőrült a mesterséges intelligenciától
A tuja elszáradt, a mesterséges intelligencia sokkolt. Eltűnt egy férfi Borsodban, az étteremből meg semmi nem maradt
Ha az utóbbi időben lemaradt volna bármi érdekesről, például, hogy egy eltűnt egy féri Borsodban, vagy arra kíváncsi, mi maradt az étteremből, esetleg a mesterséges intelligencia sokkolóhatására kíváncsi, akkor most pótolhatja. Hírösszefoglaló cikkünkből könnyen tájékozódhat a legfrissebb információkról.
Eltűnt egy férfi, nem találják
Nagy erőkkel keresik! Egy borsodi férfi szombaton munkahelyéről eltűnt minden irat és telefon nélkül. Amennyiben kíváncsi a részletekre, kattintson az alábbi linkre:
Elképesztő, mi maradt az étteremből: döbbenetes képeken a pusztulás – fotókkal, videóval
Volt idő, amikor az étterem Miskolctapolca egyik ikonikus vendéglátóhelye volt. A Kisvadász hangulatos épülete évtizedeken át családi ebédek, lakodalmak és céges vacsorák helye volt, sokan emlékeznek rá a mai napig. Döbbenetes képeket hoztunk a jelenlegi állapotáról. A részletekért olvasson tovább az alábbi linken:
Sokkolta a mesterséges intelligencia a miskolci nőt – Miskolcon történt az eset
De hogyan történhet meg, hogy egy program valóságosként állít valótlant? A részletekért kattintson az alábbi linkre:
Nem hiszi el, mi történt egy elszáradt tujával!
A Dr. Adorján Imre Fenyőkertben természet gazdagsága minden évszakban új arcát mutatja. Sajnos a klímaváltozás és az aszály őket sem kerüli el, de ha elszárad egy tuja, ők abból is kihozták a legjobbat. A részleteket az alábbi linken olvashatja:
