37 perce

Elsőfokú riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet

Címkék#Riasztás#szél#Hungaromet hu#zivatar

Az érintett területeken jégeső eshet, és károkat okozhat az erős szél is.

Elsőfokú riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet

Akár jégeső is várható

Fotó: MW

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet. Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat. Amennyiben a HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról újabb közleményben számolunk be.

 

