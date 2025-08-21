Időjárás
50 perce
Elsőfokú riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet
Az érintett területeken jégeső eshet, és károkat okozhat az erős szél is.
Akár jégeső is várható
Fotó: MW
Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet. Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat. Amennyiben a HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról újabb közleményben számolunk be.
