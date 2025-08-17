30 perce
A kamionos előzés íratlan szabályai – Sokan betartják!
Nem tudsz ezekről az irányelvekről? Nem biztos, hogy véletlen. Íme tíz pont a kamionos előzés íratlan szabályairól.
Nemrég a Zsaru Magazin tett közzé egy posztot közösségi oldalán, amelyben a teljesség igénye nélkül hozták el nekünk azokat az íratlan szabályokat a kamionos előzéssel kapcsolatban, amik gyakran cifra káromkodások mentén színesítik az utat. Íme a nehéz tehergépkocsis sofőrök titkos kódexe:
Milliók repülhetnek ki a használt autók piacáról – jön a szabály, ami mindent megváltoztat
Tízparancsolat a kamionos előzésben
- Az előzés nélküli munkanap elvesztegetett nap.
- Akkor is kezdj bele az előzésbe, ha az előtted haladó kolléga maximum 1 vagy 0,5 kilométer/órával lassabb nálad.
- Az öt percnél rövidebb ideig tartó előzés félmunka, ne kapkodd el!
- Előzés közben vedd szemügyre, volna-e még előzni való, és ha 1 kilométeren belül látsz kollégát, maradj a bal sávban!
Ha nem sík terepen haladsz, az előzéssel várd meg a következő emelkedőt!
- Amikor egy meredekebb emelkedőnél a kétsávos sztráda kiegészül kapaszkodósávval, és egy ott haladó kollégát megelőzöl, az nem számít előzésnek.
- Ha megelőz egy kolléga, mindenképpen előzd vissza, közben pedig különösen ügyelj a 3. és 5. pont betartására!
- Mindig akkor kezdj bele az előzésbe, amikor a visszapillantóban azt látod, több kicsi (személyautó) közlekedik a bal sávban!
Ha nincs kit megelőzni, lassíts!
- Miután komótosan visszasoroltál, mosolyogj a melletted elhúzó kicsit sofőrjeire és utasaira!
