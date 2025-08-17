augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

23°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Minden viccnek a fele...

30 perce

A kamionos előzés íratlan szabályai – Sokan betartják!

Címkék#m3#M30#körforgalomban#autópálya#kamionos

Nem tudsz ezekről az irányelvekről? Nem biztos, hogy véletlen. Íme tíz pont a kamionos előzés íratlan szabályairól.

Borbély Gergely

Nemrég a Zsaru Magazin tett közzé egy posztot közösségi oldalán, amelyben a teljesség igénye nélkül hozták el nekünk azokat az íratlan szabályokat a kamionos előzéssel kapcsolatban, amik gyakran cifra káromkodások mentén színesítik az utat. Íme a nehéz tehergépkocsis sofőrök titkos kódexe:

Íme a kódex kamionos előzéshez.
A kamionos előzés íratlan szabályait betartva így is lehet járni (A kép illusztráció)
Fotó: Takács József

Tízparancsolat a kamionos előzésben

  1. Az előzés nélküli munkanap elvesztegetett nap.
  1. Akkor is kezdj bele az előzésbe, ha az előtted haladó kolléga maximum 1 vagy 0,5 kilométer/órával lassabb nálad.
  2. Az öt percnél rövidebb ideig tartó előzés félmunka, ne kapkodd el!
  3. Előzés közben vedd szemügyre, volna-e még előzni való, és ha 1 kilométeren belül látsz kollégát, maradj a bal sávban!

Ha nem sík terepen haladsz, az előzéssel várd meg a következő emelkedőt!

  1. Amikor egy meredekebb emelkedőnél a kétsávos sztráda kiegészül kapaszkodósávval, és egy ott haladó kollégát megelőzöl, az nem számít előzésnek.
  2. Ha megelőz egy kolléga, mindenképpen előzd vissza, közben pedig különösen ügyelj a 3. és 5. pont betartására!
  3. Mindig akkor kezdj bele az előzésbe, amikor a visszapillantóban azt látod, több kicsi (személyautó) közlekedik a bal sávban!

Ha nincs kit megelőzni, lassíts!

  1. Miután komótosan visszasoroltál, mosolyogj a melletted elhúzó kicsit sofőrjeire és utasaira!

Ha ezeket a szabályokat szigorúan betartod, akár így is járhatsz

Több autó és egy kamion rohant egymásba az M3-as autópályán Igricinél. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett a tömegbalesethez, valamint három tűoltó, hat mentőautó és gyermekmentő is. Ha kíváncsi vagy a vérfagyasztó részletekre, kattints az alábbi linkre:

Baleset történt az M3-ason: kisbusz és kamion az érintett

Összeütközött egy kisbusz és egy kamion az M3-as autópályán, a 137-es kilométernél, a Nyíregyháza felé vezető oldalon, Mezőkeresztesnél. A baleset követési távolság betartásának hiánya miatt keletkezett. Ha kíváncsi vagy a részletekre, az alábbi linkre kattintva tovább olvashatsz:

Baleset történt a 26-oson, keresztbe feküdt a kamion az úton

Személygépkocsi és nyerges vontató ütközött össze. A baleset következtében a kamion keresztbe feküdt az úton, elzárva azt. Két személy is megsérült. További részletekért kattints az alábbi linkre:

Szabálytalan kamiont videóztak a körforgalomban

Sajnos még mindig rengeteg sofőrnek problémát okoz a körforgalmak helyes használata. Ezúttal egy kamionos szabálytalanságát vették videóra, amit az alábbi linkre kattintva meg is lehet tekinteni:

A kamionos csak annyit mondott? „Fordulj meg!”

Döbbenetes videót osztott meg egy kamionsofőr a közösségi médiában. Életveszélyes szituáció alakult ki a 3-as főúton, Miskolc közelében. A linkre kattintva meg is tekintheted a teljes videót:

Kamiont így még nem láttál terelést bontani (Videó)

Egy májusi szombaton, a kora reggeli órákban igencsak gyér volt a forgalom az M30-as autópályán. Talán épp ez a nyugalom okozta a hajmeresztő helyzetet, amelynek egy kamionos volt a főszereplője. Kattints a linkre a videó megtekintéséhez:

Kamion hajtott munkagépnek az M30-ason

Baleset történt az M30-as autópálya Tornyosnémeti felé vezető oldalán, Nyékládháza környékén. A karambolban kamion és munkagép ütközött össze, a leállósávot le is zárták. A további részletekért kattints az alábbi linkre:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu