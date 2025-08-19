Ezt a miskolci tűzoltót siratja most mindenki

augusztus 19., kedd

Gyászba borult a miskolci tűzoltóság. Hosszan viselt betegségében elhunyt egy korábbi tűzoltó.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Vass Tamás, a Miskolci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság egykori beosztott tűzoltója életének 42. évében elhunyt.

Elhunyt Vass Tamás, korábbi tűzoltó.
Forrás: baz.katasztrofavedelem.hu

Minden miskolci tűzoltó gyászolja az elhunytat

Vass Tamás 2006 szeptemberétől beosztott tűzoltóként szolgált a miskolci tűzoltóságon. Feladatait mindig megbízhatóan, lelkiismeretesen végezte. Szolgálati csoportjában központi személyiség volt, igazi csapattag. 2016. július 31-én szolgálati jogviszonya súlyos betegsége miatt megszűnt. 

Elhunyt volt bajtársunk emlékét kegyelettel megőrizzük. 

Végső búcsúztatásáról később adunk tájékoztatást - tette közzé a katasztrófavédelem oldalán.

 

