boon.hu PODCAST

1 órája

Szakértői elemzés – Az egyetemi élet kezdetének hatásai a leendő hallgatókra

Címkék#BOON podcast#boon.hu PODCAST#Egyetemkezdés#podcast#szakpszichológus#Balogh Beáta

A szakértő válaszol. Ilyen hatással van az egyetem kezdete a fiatalokra, akik most váltják le a középiskolát.

Borbély Gergely

Péntek esti podcastunkban Borbély Gergely újságíró fogja kérdezni a szakértőt, Balogh Beáta szakpszichológust az egyetem kezdetének hatásairól, nehézségeiről.

Az egyetemi élet kezdete és nehézségei.
Balogh Beátával beszélgetünk az egyetemi élet kezdetének nehézségeiről
Fotó: Borbély Gergely

Egyetemkezdés

A szakértő tanácsokkal is ellátja majd hallgatóinkat, valamint elmondja, mely változások azok ebben az életszakaszban, amelyek gyakran óriási hatással vannak a fiatalok életére.

Podcastunkat péntek este fél 8-tól hallgathatják a boon.hu weboldalon.

 

boon.hu PODCAST

