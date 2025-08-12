augusztus 12., kedd

Klára névnap

Tűz volt

26 perce

Ismét veszélyes égetés a város határában! (fotó, videó)

Címkék#alsózsolca#illegális hulladékégetés#hulladékégető#hulladékégetés#tűzgyújtási tilalom#veszélyhelyzet#tűzoltók

Füst borította az eget, jóformán az egész települést hétfőn délelőtt. Ha minden igaz, valaki gumiégetéssel szennyezte a levegőt, sőt, akár veszélyeztette a tűzbiztonságot. A feltehető illegális égetésnek a tűzoltók megjelenése vetett gátat.

Boon.hu
Forrás: Facebook / Alsózsolca Info

Ismét veszélyes égetés a város határában! – ezzel a mottóval került ki rövidhír a Facebookon az Alsózsolca Info, illetve Fórum Alsózsolca oldalakra. A híradás zárómondata azért oldja a felütés keltette feszültséget: már a hét első napján sikerült kezelni a veszélyhelyzetet.

égetés
A gumiégetésnek a tűzoltók közbelépése vetett véget
Forrás: Facebook / Alsózsolca Info

Égetés, mérgező gázok, szennyezés

Hétfőn a kora délelőtti órákban a város határában, egy kert végében gumi és műanyag került tűzre, amely sűrű, fekete füsttel borította be a környéket. Az ilyen anyagok égetése súlyosan károsítja a levegő minőségét: mérgező gázok és rákkeltő részecskék jutnak a légkörbe, amelyek nemcsak az ott élők egészségét veszélyeztetik, hanem hosszú távon a talajt és a vizeket is szennyezik. A gumi és műanyag hulladékot soha nem szabad elégetni – helyette a megfelelő gyűjtőpontokon kell leadni, hogy megóvjuk a környezetet és saját egészségünket.

A tűzoltóknak sikerült eloltaniuk a tüzet, ismét köszönjük a munkájukat!

Így szólt a legnépszerűbb közösségi oldal települési érdekeltségű csoportjaiban feltűnt poszt.

Hozzátehetjük, azért a facebookozó hozzászólókat, feltehetően helybelieket, nem igazán nyugtatta meg a tűzoltók hatékony közbeavatkozása sem...

Itt minden nap égetnek, a rézért, meg ki tudja még, miért. Felháborító!

Gondolom, nem magától gyulladt be😡

Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben és csontszáraz minden, fúj a szél, és tüzet gyújt valaki... hihetetlen felelőtlenség.

A csúnya füstfelhő alighanem messzire látszott, és sok helybelit is megijeszthetett
Forrás: Facebook / Alsózsolca Info

 

