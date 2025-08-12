Ismét veszélyes égetés a város határában! (fotó, videó)

Hétfőn a kora délelőtti órákban a város határában, egy kert végében gumi és műanyag került tűzre, amely sűrű, fekete füsttel borította be a környéket. Az ilyen anyagok égetése súlyosan károsítja a levegő minőségét: mérgező gázok és rákkeltő részecskék jutnak a légkörbe, amelyek nemcsak az ott élők egészségét veszélyeztetik, hanem hosszú távon a talajt és a vizeket is szennyezik. A gumi és műanyag hulladékot soha nem szabad elégetni – helyette a megfelelő gyűjtőpontokon kell leadni, hogy megóvjuk a környezetet és saját egészségünket.

A tűzoltóknak sikerült eloltaniuk a tüzet, ismét köszönjük a munkájukat!