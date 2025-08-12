2 órája
Ismét veszélyes égetés a város határában! (fotó, videó)
Füst borította az eget, jóformán az egész települést hétfőn délelőtt. Ha minden igaz, valaki gumiégetéssel szennyezte a levegőt, sőt, akár veszélyeztette a tűzbiztonságot. A feltehető illegális égetésnek a tűzoltók megjelenése vetett gátat.
Forrás: Facebook / Alsózsolca Info
Ismét veszélyes égetés a város határában! – ezzel a mottóval került ki rövidhír a Facebookon az Alsózsolca Info, illetve Fórum Alsózsolca oldalakra. A híradás zárómondata azért oldja a felütés keltette feszültséget: már a hét első napján sikerült kezelni a veszélyhelyzetet.
Égetés, mérgező gázok, szennyezés
Hétfőn a kora délelőtti órákban a város határában, egy kert végében gumi és műanyag került tűzre, amely sűrű, fekete füsttel borította be a környéket. Az ilyen anyagok égetése súlyosan károsítja a levegő minőségét: mérgező gázok és rákkeltő részecskék jutnak a légkörbe, amelyek nemcsak az ott élők egészségét veszélyeztetik, hanem hosszú távon a talajt és a vizeket is szennyezik. A gumi és műanyag hulladékot soha nem szabad elégetni – helyette a megfelelő gyűjtőpontokon kell leadni, hogy megóvjuk a környezetet és saját egészségünket.
A tűzoltóknak sikerült eloltaniuk a tüzet, ismét köszönjük a munkájukat!
Így szólt a legnépszerűbb közösségi oldal települési érdekeltségű csoportjaiban feltűnt poszt.
Hozzátehetjük, azért a facebookozó hozzászólókat, feltehetően helybelieket, nem igazán nyugtatta meg a tűzoltók hatékony közbeavatkozása sem...
Itt minden nap égetnek, a rézért, meg ki tudja még, miért. Felháborító!
Gondolom, nem magától gyulladt be😡
Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben és csontszáraz minden, fúj a szél, és tüzet gyújt valaki... hihetetlen felelőtlenség.
