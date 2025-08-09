Hardverhiba bénítja az EESZT-t – Hogyan tudunk gyógyszert kiváltani?

Péntek 13:30 körül országos leállás sújtotta az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Teret (EESZT), ami miatt nem elérhetők az e-receptek, és több állami online felület, köztük a magyarorszag.hu és a központi időpontfoglaló is akadozott. A hibát egy kulcsfontosságú hardverelem meghibásodása okozta, a szakemberek dolgoznak a helyreállításon. Addig a gyógyszerek kizárólag papíralapú vényekkel, felírási igazolással vagy orvosi dokumentum alapján válthatók ki.

Péntek délután óta nem működik az EESZT. Forrás: eeszt.gov.hu

Működik a DÁP, nem megy az EESZT

A Digitális Állampolgár felület (DÁP) és más e-ügyintézési portálok azóta ismét működnek, így zavartalan az okmányigénylés és -átvétel, valamint a turisztikai szolgáltatásokat támogató VENDÉGEM Szállás alkalmazás is elérhető.

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) viszont továbbra sem üzemel, így az e-receptek kiváltása országszerte szünetel. Az EESZT a felhőalapú receptkiváltás és a betegdokumentumok tárolásának központi rendszere, ezek most nem érhetők el.

A hiba elhárításáig a gyógyszerkiváltásra az alábbi lehetőségek adottak:

Felírási igazolással a patikák támogatással kiadhatják a gyógyszereket.

Orvosi dokumentáció (amely tartalmazza a készítmény nevét, hatáserősségét és adagolását) alapján támogatás nélkül, teljes áron adható ki a gyógyszer.

Papíralapú vény esetén a megszokott rend szerint, támogatással történhet a kiváltás.

A Belügyminisztérium elrendelte, hogy az Országos Mentőszolgálat által üzemeltetett háziorvosi ügyeleti pontokon papíralapú receptírást is biztosítani kell. Az ügyeleti pontok elérhetősége a 1830-as telefonszámon kérhető.

A szakemberek folyamatosan dolgoznak a rendszer helyreállításán, a szolgáltatás újraindításáról hivatalos közleményben adnak majd tájékoztatást - közölte az Energiaügyi Minisztérium szombaton.