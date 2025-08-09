augusztus 9., szombat

Emőd névnap

30°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Leállás

33 perce

Hardverhiba bénítja az EESZT-t – Hogyan tudunk gyógyszert kiváltani?

Címkék#DÁP#Rendszerhiba#EESZT#recept#papíralapú vény

Péntek délután óta nem működik az elektronikus egészségügyi rendszer, azaz az EESZT. A patikák csak papír alapú vényeket fogadnak el.

Munkatársunktól

Péntek 13:30 körül országos leállás sújtotta az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Teret (EESZT), ami miatt nem elérhetők az e-receptek, és több állami online felület, köztük a magyarorszag.hu és a központi időpontfoglaló is akadozott. A hibát egy kulcsfontosságú hardverelem meghibásodása okozta, a szakemberek dolgoznak a helyreállításon. Addig a gyógyszerek kizárólag papíralapú vényekkel, felírási igazolással vagy orvosi dokumentum alapján válthatók ki.

Péntek délután óta nem működik az EESZT. Forrás: eeszt.gov.hu
Péntek délután óta nem működik az EESZT. Forrás: eeszt.gov.hu

Működik a DÁP, nem megy az EESZT

A Digitális Állampolgár felület (DÁP) és más e-ügyintézési portálok azóta ismét működnek, így zavartalan az okmányigénylés és -átvétel, valamint a turisztikai szolgáltatásokat támogató VENDÉGEM Szállás alkalmazás is elérhető.

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) viszont továbbra sem üzemel, így az e-receptek kiváltása országszerte szünetel. Az EESZT a felhőalapú receptkiváltás és a betegdokumentumok tárolásának központi rendszere, ezek most nem érhetők el.

A hiba elhárításáig a gyógyszerkiváltásra az alábbi lehetőségek adottak:

  • Felírási igazolással a patikák támogatással kiadhatják a gyógyszereket.
  • Orvosi dokumentáció (amely tartalmazza a készítmény nevét, hatáserősségét és adagolását) alapján támogatás nélkül, teljes áron adható ki a gyógyszer.
  • Papíralapú vény esetén a megszokott rend szerint, támogatással történhet a kiváltás.

A Belügyminisztérium elrendelte, hogy az Országos Mentőszolgálat által üzemeltetett háziorvosi ügyeleti pontokon papíralapú receptírást is biztosítani kell. Az ügyeleti pontok elérhetősége a 1830-as telefonszámon kérhető.

A szakemberek folyamatosan dolgoznak a rendszer helyreállításán, a szolgáltatás újraindításáról hivatalos közleményben adnak majd tájékoztatást - közölte az Energiaügyi Minisztérium szombaton.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu