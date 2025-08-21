augusztus 21., csütörtök

Nyughatatlan...

1 órája

Egy politikus, aki komolyan veszi a feladatát: több borsodi helyszínről is bejelentkezett augusztus 20-án

Címkék#politikus#Demeter Zoltán#edelény#államalapítás#Augusztus 20#ünnepség

Igencsak aktívnak mondható közösségi oldalán. Az országgyűlési képviselő Edelény és Szanticska ünnepi programján is részt vett.

Boon.hu
Egy politikus, aki komolyan veszi a feladatát: több borsodi helyszínről is bejelentkezett augusztus 20-án

Gazdag ünnepi programot kínált Edelény Augusztus 20-án

Forrás: Facebook/Demeter Zoltán

Demeter Zoltán nem az irodájából, az íróasztala mögül ismeri Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyét. Országgyűlési képviselőként láthatóan fontosnak tartja, hogy személyesen is találkozzon az emberekkel, a polgármesterekkel, együtt nevessen, vagy búslakodjon velük. Meghallgatja a problémákat, a kéréseket és lehetőség szerint aktívan cselekszik, ahol és amiben csak tud. Edelény és Szanticska volt a két helyszín, ahol augusztus 20. alkalmából együtt ünnepelt a közösséggel.

Edelényben Demeter Zoltán az államalapítási ünnepen nézi a megszentelést
Az országgyűlési képviselő Edelény mellett Szanticska ünnepén is személyesen vett részt Forrás: Facebook/Demeter Zoltán

Edelény mellett az összes térségbe tartozó település egyformán fontos Demeternek

A politikus bejegyzéseiben fotókat is videókat is megoszt követőivel. Innen és a boon.hu korábbi cikkéből az is kiderült, hogy már az államalapítás előtti napon is fontos kötelezettségnek tett eleget a vármegyeházán. Két olyan fontos esemény kapcsolódott össze, amelyeknek fontos szereplője volt. 1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés ünnepi ülése, ahol megemlékeztek az államalapításról, a kereszténységről és arról az értékrendről, amit a kereszténység ad a magyarságnak.

2. A Versenyképes Járások Program keretében elnyert támogatói oklevelek átadására is sor került, ahol többek között Demeter Zoltántól vehette át az elismerő dokumentumot az a több, mint 350 polgármester, aki az eseményen személyesen megjelent.

Ezt követően, augusztus 20-án utazott a politikus Szanticska és Edelény ünnepi programjára és együtt ünnepelt a helyiekkel a hit, a közösség és a hazaszeretet jegyében.

Szent István öröksége ma is erőt ad nekünk a mindennapokhoz – köszönöm mindenkinek, aki részese volt ennek a szép napnak.

Edelényben együtt emlékeztünk Szent István király örökségére és az államalapítás szent pillanatára. A hit, az összetartozás és a közös értékeink ma is megtartó erőt jelentenek számunkra – múltunk irányt mutat a jövőnk felé 

– fogalmazott Demeter Zoltán bejegyzésében.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

