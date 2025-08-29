Elesett, összetörte magát, fel sem bír állni az M3-as Borsodban – ekkora a dugó

Az M3-as autópályán, Budapest irányába, Gelej környékén a 147-es és 150-es km között, a fix terelésben 3 km-t meghaladó torlódás alakult ki - írja az Útinform.

Elesett az M3-as autópálya, akkora a dugó (A kép illusztráció)

Fotó: Huszár Márk

Útfelújítások miatt áll a dugó

Két éve indult el Magyarország történetének legnagyobb gyorsforgalmi útfelújítási programja. Az M3-as autópálya több pontján is cserélik az elöregedett burkolatot. 2025. augusztus 31-ig a tervek szerint az úthálózatunk további 16 százaléka újul meg a szintre hozás befejezéseként.

Az elmúlt évtizedekben a forgalom jelentősen megnőtt, ezért kulcsfontosságú, hogy az MKIF által kezelt úthálózat ne csak biztonságos legyen, de a megnövekedett terhelést is képes legyen kezelni. Az M3-as autópályán ősszel is folytatódnak a munkálatok, de sokkal kevesebb lesz a terelés - írtuk meg korábban. További részleteket itt olvashat az útfelújításról.



A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!