Helyi közélet

2 órája

Elesett, összetörte magát, fel sem bír állni az M3-as Borsodban – ekkora a dugó

Címkék#m3#m3 autópálya#úthálózatunk#torlódás#Útinform

Ha errefelé indulna, jobb kétszer meggondolni. Óriási a dugó az M3-as autópályán.

Az M3-as autópályán, Budapest irányába, Gelej környékén a 147-es és 150-es km között, a fix terelésben 3 km-t meghaladó torlódás alakult ki - írja az Útinform.

áll a dugó az M3-as autópályán
Elesett az M3-as autópálya, akkora a dugó (A kép illusztráció)
Fotó: Huszár Márk

Útfelújítások miatt áll a dugó

Két éve indult el Magyarország történetének legnagyobb gyorsforgalmi útfelújítási programja. Az M3-as autópálya több pontján is cserélik az elöregedett burkolatot. 2025. augusztus 31-ig a tervek szerint az úthálózatunk további 16 százaléka újul meg a szintre hozás befejezéseként. 

Az elmúlt évtizedekben a forgalom jelentősen megnőtt, ezért kulcsfontosságú, hogy az MKIF által kezelt úthálózat ne csak biztonságos legyen, de a megnövekedett terhelést is képes legyen kezelni. Az M3-as autópályán ősszel is folytatódnak a munkálatok, de sokkal kevesebb lesz a terelés - írtuk meg korábban. További részleteket itt olvashat az útfelújításról.


