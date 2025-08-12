Minden eddiginél veszélyesebb drog terjed. Vajon már Borsodba is elért?

A nitazéneket eredetileg fájdalomcsillapítóként hozták létre az 1950-es években, de soha nem engedélyezték orvosi használatra, mert a hatásuk túl erős, mellékhatásaik pedig életveszélyesek. Az utóbbi években rohamosan kezdtek terjedni, miután a fentanil gyártása nehezebbé vált, a heroinszállítások pedig visszaestek. A drogpiac új, olcsón előállítható és extrém erős alternatívát keresett, és megtalálta a nitazénekben.

A szintetikus drogok használata beláthatatlan következményekkel járhat

Forrás: Drogkutató Intézet

Mi az a nitazén, és miért ennyire halálos a belőle készült drog?

A nitazének a szintetikus opioidok közé tartoznak. A svájci Ciba (ma Novartis) gyógyszergyár fejlesztette ki több mint 70 éve, de orvosi használatára soha nem kaptak engedélyt.

A hatásuk hasonló a morfinéhoz vagy a heroinéhoz, de sokszorosan erősebb.

Már mikrogrammos adagban is életveszélyes légzésleállást okozhatnak. A szer az 1960-as évektől időről időre felbukkant a kábítószerpiacon – olvasható az Origo cikkében.

Hogyan kerülhet ki egy engedély nélküli szer gyártási leírása?

Laikusként az első kérdés, ami felmerült, hogy ha a nitazének eredetileg gyógyszerkutatás részeként születtek meg, hogyan kerültek nyilvánosságra? Dr. Orosz Zsolt, a Drogambulancia Alapítvány pszichiáter szakorvosa elmondta, hogy a részletes vegyipari dokumentációjuk tudományos publikációkban nyilvánosan elérhető.

Nem kell hozzá sokat kutatni, hiszen a szakmai cikkekben ott van az előállítás módja is. Az 1960-as években senki sem gondolta volna, hogy egyszer a modern vegyipari tudás és a nemzetközi alapanyag-kereskedelem miatt illegálisan elő lehet majd állítani olyan szereket is, amelyek soha nem kaptak orvosi engedélyt.

A szintetikus drogok legnagyobb veszélye

A nitazéneket – más drog-alapanyagokhoz hasonlóan – gyakran nem tisztán árulják, hanem más anyagokhoz keverve.

Semmilyen drog összetételében nem lehet megbízni, hiszen folyamatosan változtatják az összetevőket vagy a hatóanyagok arányait

– nyilatkozta a boon.hu-nak Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Amit egyszer biztonságosnak gondolt a fogyasztó, a következő alkalommal már halálos lehet.