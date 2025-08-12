augusztus 12., kedd

Droghasználat

3 órája

Minden eddiginél veszélyesebb drog terjed. Vajon már Borsodba is elért?

Egy új, minden eddiginél pusztítóbb kábítószer ütötte fel a fejét világszerte. A nitazén nevű szintetikus opioid már kis mennyiségben is halált okozhat. Utánajártunk, hogy ez a hatóanyagú drog megjelent-e már térségünkben. Bár a válasz nem, ez mégsem megnyugtató. Hogy miért? Olvassa el cikkünkben.

Gárdonyi Edina
Minden eddiginél veszélyesebb drog terjed. Vajon már Borsodba is elért?

Az a fogalom, hogy "biztonságos drog", nem létezik

Forrás: Shutterstock/illusztráció

A nitazéneket eredetileg fájdalomcsillapítóként hozták létre az 1950-es években, de soha nem engedélyezték orvosi használatra, mert a hatásuk túl erős, mellékhatásaik pedig életveszélyesek. Az utóbbi években rohamosan kezdtek terjedni, miután a fentanil gyártása nehezebbé vált, a heroinszállítások pedig visszaestek. A drogpiac új, olcsón előállítható és extrém erős alternatívát keresett, és megtalálta a nitazénekben.

Új, minden eddiginél halálosabb drog terjed a világban.
A szintetikus drogok használata beláthatatlan következményekkel járhat
Forrás: Drogkutató Intézet

Mi az a nitazén, és miért ennyire halálos a belőle készült drog?

A nitazének a szintetikus opioidok közé tartoznak. A svájci Ciba (ma Novartis) gyógyszergyár fejlesztette ki több mint 70 éve, de orvosi használatára soha nem kaptak engedélyt. 

A hatásuk hasonló a morfinéhoz vagy a heroinéhoz, de sokszorosan erősebb.

Már mikrogrammos adagban is életveszélyes légzésleállást okozhatnak. A szer az 1960-as évektől időről időre felbukkant a kábítószerpiacon – olvasható az Origo cikkében.

Hogyan kerülhet ki egy engedély nélküli szer gyártási leírása?

Laikusként az első kérdés, ami felmerült, hogy ha a nitazének eredetileg gyógyszerkutatás részeként születtek meg, hogyan kerültek nyilvánosságra? Dr. Orosz Zsolt, a Drogambulancia Alapítvány pszichiáter szakorvosa elmondta, hogy a részletes vegyipari dokumentációjuk tudományos publikációkban nyilvánosan elérhető. 

Nem kell hozzá sokat kutatni, hiszen a szakmai cikkekben ott van az előállítás módja is. Az 1960-as években senki sem gondolta volna, hogy egyszer a modern vegyipari tudás és a nemzetközi alapanyag-kereskedelem miatt illegálisan elő lehet majd állítani olyan szereket is, amelyek soha nem kaptak orvosi engedélyt.

A szintetikus drogok legnagyobb veszélye

A nitazéneket – más drog-alapanyagokhoz hasonlóan – gyakran nem tisztán árulják, hanem más anyagokhoz keverve. 

Semmilyen drog összetételében nem lehet megbízni, hiszen folyamatosan változtatják az összetevőket vagy a hatóanyagok arányait

 – nyilatkozta a boon.hu-nak Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Amit egyszer biztonságosnak gondolt a fogyasztó, a következő alkalommal már halálos lehet.

A rendőrség a DELTA Program keretében kiemelt figyelmet fordít a kábítószerekkel és új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos bűncselekmények megelőzésére, a fogyasztók és terjesztők felkutatására, a tiltott anyagok lefoglalására.

Van segítség Borsodban, a Drogambulancia Alapívány.
Dobos Tímea, a Drogambulancia Alapítvány elnöke
Forrás: MW

Ma már nem csak a szintetikus anyagokat keverik vegyszerekkel

A nitazén még nem jelent meg Magyarországon, de sajnos bármikor, bármilyen szer felbukkanhat az internetes rendelések korában

 – mondta el Dobos Tímea, a Drogambulancia Alapítvány elnöke. Felhívta viszont a figyelmet, hogy korábban „enyhébbnek” tartott szerek is veszélyesebbé váltak.

Már a marihuánát is gyakran vegyszerekkel keverik. A fogyasztó sokszor nem azt kapja, amire számít, és ennek súlyos következményei lehetnek.

Kiszámíthatatlan hatás, ismeretlen összetétel

Még ugyanabból a forrásból sem biztos, hogy ugyanazt a hatóanyagot kapja a fogyasztó. Gyakorlatilag zsákbamacska, hogy milyen hatást váltanak ki

 – ismertette Dr. Orosz Zsolt. A szakember szerint a legnagyobb veszélyt továbbra is az opioidok jelentik. Nemcsak a heroin, hanem a receptre kapható, erős fájdalomcsillapítók is. Különösen veszélyes, ha ezeket más szerekkel keverik, például szintetikus kannabinoidokkal, mert az hatványozza a kockázatot.

Mi a legnagyobb veszély most Borsodban?

A Drogambulancia Alapívány pszichiátere szerint jelenleg a legnagyobb problémát a Szlovákia felől érkező metamfetamin – vagy ahogy többen ismerik kristály vagy meth – jelenti. A kristályos formában érkező anyag olcsó, könnyen előállítható, és rendkívül addiktív. Az előállításához használt vegyszerekhez a környező országokban könnyebben hozzá lehet jutni és a szakember szerint mindig az a drog terjed, amit a legkönnyebb előállítani. A metamfetamin ráadásul gyakran más anyagokkal van „felütve”, így a fogyasztók sosem lehetnek biztosak a tisztaságában.

Tudta, hogy van egy gén, ami miatt bizonyos embereknél nagyobb a kockázat?

A szintetikus kannabinoidok és egyes új pszichoaktív szerek nemcsak rövid távon veszélyesek. Súlyos idegrendszeri következményekkel járhatnak. Dr. Orosz Zsolt elmondta, hogy bizonyos genetikai hajlam esetén ezek a szerek képesek „beindítani” olyan pszichiátriai betegségeket, mint a skizofrénia. 

Van a szervezetünkben egy gén, amelynek bizonyos változata fokozza a kockázatot. Ha valakinél ez a hajlam megvan, egyetlen használat is előidézhet tartós hallucinációkat, téveszméket, akár élethosszig tartó pszichiátriai problémát.

Ez a veszély különösen nagy a fiataloknál, mert az idegrendszerük még fejlődésben van, és a szerhasználat sokkal mélyebb, visszafordíthatatlan változásokat okozhat.

A Drogambulancia Alapítvány munkájáról a boon.hu rendszeresen beszámol, olvassa el ezzel kapcsolatos cikkeinket is!

 

