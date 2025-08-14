29 perce
Lakótelepi dráma a nyári hőségben – a diósgyőri polgárőrök állították meg a tűz útját
Polgárőrök előzték meg a bajt Diósgyőrben.
Egy szalonnasütőben felelőtlenül hátrahagyott, még izzó tüzet észleltek a Miskolc Diósgyőr Polgárőr Egyesület tagjai szolgálaton kívül, kutyasétáltatás közben az egyik lakótelepen.
A polgárőrök nem tétlenkedtek
A közeli lakásból vizet hoztak, és azonnal eloltották a tüzet, megelőzve ezzel egy esetleges nagyobb bajt.
A forró nyári napokban, a tartós szárazság miatt ugyanis már egy kis szikra is könnyen lángra lobbanthatja a környezetet - írták a Polgárőrség Miskolc Diósgyőr Facebook oldalán.
Diósgyőrben nem történt baj
A diósgyőri polgárőrök arra kérnek mindenkit, hogy legyen körültekintő és felelős! Soha ne hagyjunk őrizetlenül tüzet, parazsat vagy izzó hamut, hiszen egy apró figyelmetlenség is súlyos következményekkel járhat!
A gyors és felelősségteljes cselekedetnek köszönhetően most sikerült megelőzni a bajt.
