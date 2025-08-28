augusztus 28., csütörtök

Siker!

41 perce

Miskolci cukrászda az ország top 6 cukrászdája között!

Címkék#sütemény#Street Kitchen#desszertem cukrászda#cukrászat#miskolci

Újra örülhetünk egy miskolci vendéglátóhely országos sikerének. Miskolci cukrászda is bekerült a Street Kitchen top 6 vidéki cukrászdája közé!

Boon.hu
Miskolci cukrászda az ország top 6 cukrászdája között!

Újabb országos elismerést zsebelt be a népszerű miskolci cukrászda

Forrás: szallas.hu

A Street Kitchen legfrissebb válogatásában hat olyan vidéki cukrászdát ajánlott, amelyeket nem érdemes kihagyni a nyári tervek közül. És a lista egyik gyöngyszeme bizony Miskolcon található. A belváros szívében található Desszertem országos népszerűségnek örvend.

A Desszertem nem csak a miskolciak kedvence.
Varga Henriett, a Desszertem társtulajdonosa és üzletvezetője
Fotó: Ádám János / Forrás: MW

A Desszertem Miskolc egyik édes ékszerdoboza

A miskolci színház mellett megbújó Desszertem cukrászda nem véletlenül került be a legjobbak közé. A hely egy igazi ékszerdoboz, ahol a francia cukrászat inspirálta különlegességek várják a látogatókat. A pultban mindig friss, szezonális sütemények sorakoznak. Mousse-ok, ekler fánkok, macaronok és különleges torták, amelyek minden alkalommal új élményt adnak.

Mindenkire odafigyelnek

A cukrászda az ételérzékenyekről sem feledkezett meg, a kínálatukban glutén- és cukormentes finomságok is találhatók, így mindenki teljes értékű élményt kaphat. A speciality kávék, a kézműves pékáruk és a fagylaltok tovább gazdagítják az élményt. A Street Kitchen szerint többek között azért az egyik legizgalmasabb vidéki cukrászda, mert a modern cukrászatot ötvözi a bensőséges hangulattal, és minden egyes szelet süteményben ott van a szenvedély és a szakértelem.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Minőség és szezonalitás a kulcs

Nyári fagyikörképünk kapcsán a boon.hu is ellátogatott Miskolc egyik ékszerdobozának számító cukrászdába. Akkor Varga Henriett, a Desszertem társtulajdonosa és üzletvezetője elmondta, hogy csak magas minőségű alapanyagokkal dolgoznak. Franciaországból érkező krémekkel, pasztákkal – mint a mogyoró, pisztácia –, magas kakaótartalmú csokoládékkal és fűszerekkel ízesítenek. Az ízekkel kapcsolatban elmondta, a cukrászda hagyománya, hogy a kínálatot mindig a szezonális alapanyagokhoz igazítják.

A másik öt hely, amit érdemes útba ejteni, ha arra járunk

A Street Kitchen listáján a Desszertem mellett ez az öt cukrászda kapott kiemelt figyelmet és ajánlást.

  • Bergmann Cukrászda (Balatonfüred) – a híres krémes hazája, amely immár városi értéknek számít.
  • Daubner Cukrászda (Budapest II. kerület) – több mint 100 éves múlt, közel 300-féle desszerttel.
  • Kovács Cukrászda (Nagykovácsi) – családi hangulat és házias sütemények egy otthonos, napsütötte teraszon.
  • Zila Kávéház – Krisztina cukrászda (Budapest, Üllői út) – békebeli elegancia és modern cukrászművészet egy történelmi épületben.
  • Százéves Cukrászda (Gyula) – az ország egyik legrégebbi cukrászdája, ahol minden sütemény egy falatnyi időutazás.
    Miskolc valóban felkerült az országos gasztrotérképre, szinte hetente számolhatunk be újabb és újabb sikerekről.

 

