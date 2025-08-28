Miskolci cukrászda az ország top 6 cukrászdája között!

Mindenkire odafigyelnek

A cukrászda az ételérzékenyekről sem feledkezett meg, a kínálatukban glutén- és cukormentes finomságok is találhatók, így mindenki teljes értékű élményt kaphat. A speciality kávék, a kézműves pékáruk és a fagylaltok tovább gazdagítják az élményt. A Street Kitchen szerint többek között azért az egyik legizgalmasabb vidéki cukrászda, mert a modern cukrászatot ötvözi a bensőséges hangulattal, és minden egyes szelet süteményben ott van a szenvedély és a szakértelem.

Minőség és szezonalitás a kulcs

Nyári fagyikörképünk kapcsán a boon.hu is ellátogatott Miskolc egyik ékszerdobozának számító cukrászdába. Akkor Varga Henriett, a Desszertem társtulajdonosa és üzletvezetője elmondta, hogy csak magas minőségű alapanyagokkal dolgoznak. Franciaországból érkező krémekkel, pasztákkal – mint a mogyoró, pisztácia –, magas kakaótartalmú csokoládékkal és fűszerekkel ízesítenek. Az ízekkel kapcsolatban elmondta, a cukrászda hagyománya, hogy a kínálatot mindig a szezonális alapanyagokhoz igazítják.

