Rózsi nem megy már Bugyira se!

Bugyin Szent István napot tartanak augusztus 19-én és a színes program egyik fénypontjának Demjén Ferenc fellépését szánták a szervezők. A Beleznay-kastély parkjában tehát nem lesz ott jövő kedden Demjén „Rózsi”, aki a hivatalos FB-oldala bejelentése szerint „otthonában felsőcomb-törést szenvedett, és műtéti beavatkozásra volt szüksége! Felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így a lekötött koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre! Az ima támogatásokért és a szimpátia üzenetekért hálásak vagyunk! Demjén menedzsment” – szól a közlemény.

Demjén Ferenc bugyibeli fellépésének ez lett volna a plakátja

Forrás: bugyi.hu

Demjén Ferenc egy darabig nem térhet „haza” megyénkbe

Bugyin kívül, illetve azt követően például (mint az a demjenferenc.hu weboldal eseménynaptárában olvasható) az idén már 79. születésnapjára készülő előadóművész Mosónmagyaróváron, Gyálon, Komáromban, Békéscsabán, majd év végén a fővárosi Papp József Sportarénában koncertezett volna; vélhetően ezeknek legalább egy része most kényszerűen elmarad-elhalasztódik, a műtét utáni felépülés függvényében.