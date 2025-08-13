augusztus 13., szerda

Baleset

1 órája

Rózsi nem megy már Bugyira se!

Demjén „Rózsi”, ahogy közismert becenevén említeni szokás, immár évtizedek óta, szóval a népszerű popzenész lemondani kényszerült következő időszakbeli koncertjeit. Miskolc díszpolgára így nem megy Bugyi jövő keddi ünnepi rendezvényére sem, pedig Demjén Ferenc lett volna a „húzónév”.

Boon.hu
Rózsi nem megy már Bugyira se!

Bugyin Szent István napot tartanak augusztus 19-én és a színes program egyik fénypontjának Demjén Ferenc fellépését szánták a szervezők. A Beleznay-kastély parkjában tehát nem lesz ott jövő kedden Demjén „Rózsi”, aki a hivatalos FB-oldala bejelentése szerint „otthonában felsőcomb-törést szenvedett, és műtéti beavatkozásra volt szüksége! Felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így a lekötött koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre! Az ima támogatásokért  és a szimpátia üzenetekért hálásak vagyunk! Demjén menedzsment” – szól a közlemény.

Demjén
Demjén Ferenc bugyibeli fellépésének ez lett volna a plakátja
Forrás: bugyi.hu

Demjén Ferenc egy darabig nem térhet „haza” megyénkbe

Bugyin kívül, illetve azt követően például (mint az a demjenferenc.hu weboldal eseménynaptárában olvasható) az idén már 79. születésnapjára készülő előadóművész Mosónmagyaróváron, Gyálon, Komáromban, Békéscsabán, majd év végén a fővárosi Papp József Sportarénában koncertezett volna; vélhetően ezeknek legalább egy része most kényszerűen elmarad-elhalasztódik, a műtét utáni felépülés függvényében.

Demjén Ferencnek egyébként erős a kötődése Borsod-Abaúj-Zemplén megyéhez, hiszen itt, a megyeszékhelyen született 1946 decemberében. S mint a már idézett wikipédiás szócikkből kiderül, „Demjén István és Helmberger Ilona (1911–1989)[2] harmadik gyermekeként született. Édesapja a Diósgyőri Vasgyár mérnöke volt, majd politikai okok miatt elbocsátották állásából, és a család Budapestre költözött 1951-ben. Édesapja minisztériumi állást kapott. Édesanyja eredetileg énekesnői pályára készült, ám akkoriban azt nem tartották erkölcsösnek. Édesapja dalárdákban énekelt, hangja erős és érces volt, Ferenc tőle örökölte hangerejét.”

A 2014. december 27-i miskolci koncert fotója a zenész Facebook-posztjában
Forrás:  Facebook

Demjén Ferenc (Demjén Ferenc József; Diósgyőr, 1946. december 21. –) Kossuth-díjas magyar énekes, dalszövegíró és basszusgitáros. Beceneve „Rózsi”. (forrás)

Miskolc díszpolgárává is választották hét évtizeddel később (2018-ban), mellesleg még Erzsébetváros, Ferencváros, Csepel, Budapest, valamint Baranya megye díszpolgári címét is elnyerte az utóbbi időszakban. Egy közelmúltbeli cikkében a Boon.hu azt írta, őt is név szerint említve, hogy

Borsod-Abaúj-Zemplén a jó zene szülőhelye. Itt született az Edda, innen indult a Hooligans, Bohemian Betyars, és otthona Demjén Rózsinak is.

A Boon.hu cikkei között tallózva is gyakran felbukkan a neve, az elmúlt fél évben például a rendkívül sikeres életrajzi filmmusical kapcsán, de például olyan összefüggésben is, hogy „Demjén Ferenc harcol az ál-Demjének ellen, a rajongóit is mozgósítja”.

A legendás 1973-as diósgyőri rockfesztivál színpadán
Forrás: Fortepan / Gyulai Gaál Krisztián

 

