Rózsi nem megy már Bugyira se!
Demjén „Rózsi”, ahogy közismert becenevén említeni szokás, immár évtizedek óta, szóval a népszerű popzenész lemondani kényszerült következő időszakbeli koncertjeit. Miskolc díszpolgára így nem megy Bugyi jövő keddi ünnepi rendezvényére sem, pedig Demjén Ferenc lett volna a „húzónév”.
Bugyin Szent István napot tartanak augusztus 19-én és a színes program egyik fénypontjának Demjén Ferenc fellépését szánták a szervezők. A Beleznay-kastély parkjában tehát nem lesz ott jövő kedden Demjén „Rózsi”, aki a hivatalos FB-oldala bejelentése szerint „otthonában felsőcomb-törést szenvedett, és műtéti beavatkozásra volt szüksége! Felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így a lekötött koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre! Az ima támogatásokért és a szimpátia üzenetekért hálásak vagyunk! Demjén menedzsment” – szól a közlemény.
Demjén Ferenc egy darabig nem térhet „haza” megyénkbe
Bugyin kívül, illetve azt követően például (mint az a demjenferenc.hu weboldal eseménynaptárában olvasható) az idén már 79. születésnapjára készülő előadóművész Mosónmagyaróváron, Gyálon, Komáromban, Békéscsabán, majd év végén a fővárosi Papp József Sportarénában koncertezett volna; vélhetően ezeknek legalább egy része most kényszerűen elmarad-elhalasztódik, a műtét utáni felépülés függvényében.
Demjén Ferencnek egyébként erős a kötődése Borsod-Abaúj-Zemplén megyéhez, hiszen itt, a megyeszékhelyen született 1946 decemberében. S mint a már idézett wikipédiás szócikkből kiderül, „Demjén István és Helmberger Ilona (1911–1989)[2] harmadik gyermekeként született. Édesapja a Diósgyőri Vasgyár mérnöke volt, majd politikai okok miatt elbocsátották állásából, és a család Budapestre költözött 1951-ben. Édesapja minisztériumi állást kapott. Édesanyja eredetileg énekesnői pályára készült, ám akkoriban azt nem tartották erkölcsösnek. Édesapja dalárdákban énekelt, hangja erős és érces volt, Ferenc tőle örökölte hangerejét.”
Demjén Ferenc (Demjén Ferenc József; Diósgyőr, 1946. december 21. –) Kossuth-díjas magyar énekes, dalszövegíró és basszusgitáros. Beceneve „Rózsi”. (forrás)
Miskolc díszpolgárává is választották hét évtizeddel később (2018-ban), mellesleg még Erzsébetváros, Ferencváros, Csepel, Budapest, valamint Baranya megye díszpolgári címét is elnyerte az utóbbi időszakban. Egy közelmúltbeli cikkében a Boon.hu azt írta, őt is név szerint említve, hogy
Borsod-Abaúj-Zemplén a jó zene szülőhelye. Itt született az Edda, innen indult a Hooligans, Bohemian Betyars, és otthona Demjén Rózsinak is.
