Polgármestert gyászolnak a borsodi településen - mindenki szerette, becsülte

Selyeb község polgármestere, Aranyosi György a Magyar falu program keretében elnyert, vissza nem térítendő támogatásból elinduló falugondnoki szolgálat elindításáról beszélt munkatársunknak 2024-ben. Sokat tett a helyiekért, a közösségért, a településért. Most gyászhíre rázta meg az őt ismerőket, köztük Demeter Zoltánt, a térség országgyűlési képviselőjét.

Selyeb polgármesterét Demeter Zoltán barátjaként is szerette Forrás: MW

Demeter Zoltánt mélyen megrendítette barátja halála

A politikus közösségi oldalán tette közzé a szomorú hírt és vállalta azt is, hogy nyíltan leírja érzéseit barátja halálával kapcsolatban.

"Mély fájdalommal értesültem róla, hogy elhunyt Aranyosi György, Selyeb település korábbi polgármestere. 2014-től egészen 2024-ig dolgoztunk együtt és ez idő alatt nemcsak munkatársi, hanem baráti kapcsolat is kialakult köztünk. Gyuri minden szavából és tettéből sugárzott a szeretet a faluja, az ott élő emberek iránt. Nem ismert lehetetlent, ha Selyebről volt szó. Számtalanszor beszélgettünk nemcsak munkáról, hanem életről, családról, régi történetekről. Őszinte, nyílt és egyenes ember volt, aki kiállt az igazáért, de közben sosem felejtette el, hogy minden döntésének a közösség érdekeit kell szolgálnia. Ma reggel, amikor telefonon értesítettek a szomorú hírről, mélyen megrendített. Nehéz elfogadni, hogy többé nem találkozunk, nem beszélgetünk, nem hallom a jókedvű nevetését. Emléked tisztelettel és hálával őrzöm meg. Nyugodjon békében, Gyuri!"

Aranyosi Györgyöt helyi születése motiválta a legjobban, hogy induljon a polgármester-választáson még 2014-ben, amit megnyert, majd ismételt, vagyis két ciklust töltött az alig 500 lelkes, kétharmadában romák lakta kis csereháti település, Selyeb élén. Korábban az egykori Lenin Kohászati Művek (LKM, majd jogutódjai) darukezelője volt. Az egyik vele készült korábbi interjúban ezen a pontot huncutul, a rá jellemző humorral megjegyezte: "már akkor magas pozícióban voltam".

Végül egészségi állapotának romlásával váltott: előbb megalapította a helyi a kisebbségi önkormányzatot 2006-ban, majd dolgozott koordinátorként és mentorként, mielőtt 2010-ben önkormányzati képviselővé, majd 2014-ben polgármesterré választották.

