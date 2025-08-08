Virágzik a cukkini, de sehol a termés? Öt ok és megoldás, aztán Klári néni tuti tippje megoldja a problémát

A cukkini rejtély megoldása több rétegű lehet, mint egy jó rakott cukkini. Az Agrofórum összeszedte az 5 leggyakoribb okot, ami miatt csak virág van, termés viszont sehol, és persze néhány ötletet, hogyan lehet ezen változtatni. A cikket érdemes végigolvasni, hogy megtudja mennyiért juthat Miskolcon a szezonális zöldséghez, és persze Klári néni tuti tippjéért!

A Búza téri piacon ilyen áron vehet cukkinit, ha nincs saját kertje

Fotó: Gárdonyi Edina

1. Nem történt meg a cukkini beporzása

A cukkini egylaki növény, vagyis ugyanazon a tövön külön nő- és hímivarú virágok fejlődnek. A nővirágon ott a kis terméskezdemény, de ha nem jut el hozzá a hímvirág virágpora, a virág lehullik, termés pedig sehol. A beporzást általában a méhek és más rovarok intézik, de ha nincsenek, esetleg az időjárás akadályozza a munkájukat, akkor kénytelen az ember átvenni a feladatot.

Mit lehet tenni? Egy hímvirág portokjával óvatosan meg lehet érinteni a nővirág bibéjét, vagy egy ecsettel is átvihető a virágpor. Kicsit furcsa, de működhet.

2. Túl sok a hímvirág

A cukkini fejlődése elején szinte kizárólag hímvirágokat hoz, és csak később kezdenek megjelenni a nővirágok. Ezzel nincs semmi baj, csak az ember hajlamos azt hinni, hogy valami nem stimmel.

Mi a megoldás? A türelem, ami estünkben nem rózsát, hanem cukkinit terem. Általában két héten belül megjelennek a nővirágok is, és akkor már mindenki össze tud találkozni, akinek kell.

3. Az időjárás mindent boríthat

A cukkini érzékeny növény. Ha túl nagy a hőség, hideg az éjszaka, fúj a szél, vagy épp nem kap elegendő vizet, akkor inkább feladja a terméskötést, és csak vegetál a zöld lombjai között.

Mit lehet tenni? Fontos a rendszeres öntözés, mégpedig reggel, a forróság előtt. A talaj takarása mulccsal segít megtartani a nedvességet, és árnyékolással is lehet védeni a növényeket a legnagyobb kánikulában.

4. Nitrogéntúladagolás

Amikor a növény túl sok nitrogénhez jut – főleg friss trágya vagy nitrogéndús műtrágya révén –, akkor hatalmas, egészséges leveleket nevel, de a virágzás és termésképzés háttérbe szorul.

Mi legyen akkor? Érdemes visszafogni a nitrogén bevitelt, és inkább kiegyensúlyozott összetételű, kifejezetten zöldségekhez való szerves trágyát használni.

5. A nővirág kinyílt, de lehullott

A legfájóbb, amikor az ember már látja a kis terméskezdeményt a virág alatt, aztán pár nap múlva az egész megsárgul és leesik. Ez is általában a beporzás hiányára utal.

Mit lehet ilyenkor tenni? Ha nem járnak a méhek, újra elő kell venni az ecsetet vagy a kézi beporzás trükkjét.

Végső soron a cukkini nem bonyolult növény, csak kicsit kényes. Kell neki némi törődés, figyelem, és persze jó idő. Aki viszont mindezt megadja, azt bőséges terméssel jutalmazza. Persze vannak, akik mindezen csak mosolyognak.

Tápanyagpótlás ide vagy oda, én csak elültetem, kikapálom a gazt, meglocsolom, és nő, mint a gomba, azt sem tudom, már kinek adjam, annyi van

– mondta Klári néni, aki senkitől nem sajnálja a cukkinit. Ha pedig megéhezett ennyi cukkinizés után, keressen egy jó receptet a Mindmegette oldalán és ha nincs a kertjében, és Klári néni sincs a közelében, vegye meg a szezon egyik legsokoldalúbb alapanyagát. A miskolci Búza téri piacon 798 forintért hozzájuthat kilójához.