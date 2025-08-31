Látta? Áll a víz az Avason! - képpel, videóval

A közösségi médiában tették közzé a felvételt, amelyen az látszik, hogy az nagy mennyiségű víz távozik a talaj felől, vélhetően csőtörés miatt.

Csőtörés lehet a Testvérvárosokon

Forrás: Facebook

Csőtörés a Testvérvárosokon

A felvétel Miskolcon, a Testvérvárosok utcában készült nemrég. Egyelőre ennyit tudni, de a komment szekcióban viccesre vették a figurát:

Van, ahol a víz az úr…

- írja az egyik kommentelő.

Ott esett az eső? A Kiliánban egy csepp sem esett

– szól hozzá egy felhasználó.

Egyesek emlékei szerint pedig az elmúlt évben ugyanitt már előfordult hasonló eset.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!