Látta? Áll a víz az Avason! - képpel, videóval
Óvatosan! Aki az Avas felé közlekedik, nagy mennyiségű vízre számítson, de ne az égből! Csőtörés miatt áll a víz.
A közösségi médiában tették közzé a felvételt, amelyen az látszik, hogy az nagy mennyiségű víz távozik a talaj felől, vélhetően csőtörés miatt.
Csőtörés a Testvérvárosokon
A felvétel Miskolcon, a Testvérvárosok utcában készült nemrég. Egyelőre ennyit tudni, de a komment szekcióban viccesre vették a figurát:
Van, ahol a víz az úr…
- írja az egyik kommentelő.
Ott esett az eső? A Kiliánban egy csepp sem esett
– szól hozzá egy felhasználó.
Egyesek emlékei szerint pedig az elmúlt évben ugyanitt már előfordult hasonló eset.
