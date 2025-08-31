augusztus 31., vasárnap

Csőtörés

2 órája

Látta? Áll a víz az Avason! - képpel, videóval

Óvatosan! Aki az Avas felé közlekedik, nagy mennyiségű vízre számítson, de ne az égből! Csőtörés miatt áll a víz.

Boon.hu

A közösségi médiában tették közzé a felvételt, amelyen az látszik, hogy az nagy mennyiségű víz távozik a talaj felől, vélhetően csőtörés miatt.

Csőtörés lehet az Avason
Csőtörés lehet a Testvérvárosokon
Forrás:  Facebook

Csőtörés a Testvérvárosokon

A felvétel Miskolcon, a Testvérvárosok utcában készült nemrég. Egyelőre ennyit tudni, de a komment szekcióban viccesre vették a figurát:

Van, ahol a víz az úr…

 - írja az egyik kommentelő.

Ott esett az eső? A Kiliánban egy csepp sem esett

 – szól hozzá egy felhasználó.

Egyesek emlékei szerint pedig az elmúlt évben ugyanitt már előfordult hasonló eset.

