Mint az árvíz

3 órája

Csőtörés miatt úszott a Szentpéteri kapu, mutatjuk, mi a helyzet most (fotókkal)

Megdöbbentő helyzetbe csöppentek az autósok vasárnap délelőtt Miskolcon. Csőtörés volt, elárasztotta a víz a Szentpéteri kaput. Hétfő délelőtt javában folytak a helyreállítási munkálatok.

Csőtörés miatt úszott a Szentpéteri kapu, mutatjuk, mi a helyzet most (fotókkal)

A csőtörés helyszínén hétfő délelőtt

Fotó: Takács József

A mivizesek dolgoztak épp a területen, amikor ott jártunk: már javában folyik az útszakasz helyreállítása a vasárnapi csőtörés után a miskolci Szentpéteri kapuban.

Vasárnap dél körül érkezett szerkesztőségünkbe egy videó, mint a tenger, úgy nézett ki a környék, az autók tengelyig gázoltak a vízben, amely a kórház felé vezető úton végig hömpölygött. A helyszínen jártunk, ahol kiderült, komoly csőtörés történt, körülbelül 150-200 méteren csupa sár volt az út. Jól látszott az úttest melletti füves területen a a csőtörés kátere is, egy szakaszon meg is repedt az aszfalt. Megtudtuk, napokba telhet, amíg hárítják a  szakemberek a problémát. Elmondták, el kell távolítani a villanyoszlopokat és a jelzőlámpát az említett területen. Az eltört cső 300-as mélynyomócső, cseréjéhez, javításához le kell zárni az érintett útszakaszt.

Csőtörés a Szentpéteri kapuban
Csőtörés után: ez fogadta az arra járókat vasárnap délben a Szentpéteri kapuban fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Csőtörés után a Szentpéteri kapuban

Hétfő délelőtt a külső sávon traktor és teherautó állt, egy sávon haladt a közlekedés. Nagyobb torlódást nem tapasztaltunk. Mint megtudtuk, a villanyhálózatot az MVM Émász már kijavította, mindenhol van a környéken áram. Gyorsított ütemben haladnak a munkával a vízszolgáltató Mivíz Kft. szakemberei. Mint megtudtuk, abban bíznak, hogy hamarosan végeznek a munkával, a héten pedig a közútkezelő aszfaltozik. Utána lesz újra járható az érintett útszakasz.

A Szent Péter kapui csőtörés helyszínén jártunk hétfő délelőtt

Fotók: Takács József

 

