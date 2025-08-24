Megdöbbentő videó: elárasztotta a víz a Szentpéteri kaput

Az autósok tengelyig gázoltak a vízben vasárnap Miskolcon, a Szentpéteri kapuban. A kórház felé vezető úton végig hömpölygött a víz. Csőtörés Miskolcon? Megdöbbentő videó!

Csőtörés Miskolcon? A Szentpéteri kapuban áll a víz.

Forrá: Olvasó

Olvasónk felvételén látszik, hogy az út mellett, egy villanyoszlop tövében bugyog fel a víz.

Csőtörés? Elárasztotta a víz a Szentpéteri kaput

Félelmetes látvány volt

- mesélte a felvétel készítője a boon.hu-nak.

Kollégánk a helyszínre tart. Hamarosan bővebb információkkal szolgálhatunk.