3 órája

Megdöbbentő videó: elárasztotta a víz a Szentpéteri kaput

Megdöbbentő helyzetbe csöppentek az autósok vasárnap délelőtt Miskolcon. Elárasztotta a víz a Szentpéteri kaput.

Bónusné Nánási Regina

Az autósok tengelyig gázoltak a vízben vasárnap Miskolcon, a Szentpéteri kapuban. A kórház felé vezető úton végig hömpölygött a víz. Csőtörés Miskolcon? Megdöbbentő videó!

Csőtörés Miskolcon? A Szentpéteri kapuban áll a víz.
Forrá: Olvasó

Olvasónk felvételén látszik, hogy az út mellett, egy villanyoszlop tövében bugyog fel a víz.

Csőtörés? Elárasztotta a víz a Szentpéteri kaput

Félelmetes látvány volt

 - mesélte a felvétel készítője a boon.hu-nak.

Sár és víz mindenütt

A helyszínen jártak kollégáink, megdöbbentő felvételet készítettek.

Csőtörés a Szentpéteri kapuban

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

boon.hu video

