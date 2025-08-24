boon.hu video
Megdöbbentő videó: elárasztotta a víz a Szentpéteri kaput
Megdöbbentő helyzetbe csöppentek az autósok vasárnap délelőtt Miskolcon. Elárasztotta a víz a Szentpéteri kaput.
Az autósok tengelyig gázoltak a vízben vasárnap Miskolcon, a Szentpéteri kapuban. A kórház felé vezető úton végig hömpölygött a víz. Csőtörés Miskolcon? Megdöbbentő videó!
Olvasónk felvételén látszik, hogy az út mellett, egy villanyoszlop tövében bugyog fel a víz.
Csőtörés? Elárasztotta a víz a Szentpéteri kaput
Félelmetes látvány volt
- mesélte a felvétel készítője a boon.hu-nak.
Sár és víz mindenütt
A helyszínen jártak kollégáink, megdöbbentő felvételet készítettek.
Csőtörés a Szentpéteri kapubanFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
