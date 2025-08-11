Csőtörés az egyik miskolci utcában

Csőtörés volt hétfőn Miskolcon, az Endresz György utcában.

Csőtörés az Endresz György utcában. Forrás: Facebook

Jelenleg a behajtás csak az utca elejére vagy végétől lehetséges a munkagép mozgása miatt.

A lajtoskocsi már a helyszínen.

Hollósy András, Miskolc polgármesterének tájékoztatása szerint várhatóan késő délután áll helyre a vízszolgáltatás a miskolci utcában.

Csőtörés: dolgozik a MIVÍZ

A MIVÍZ Kft. tájékoztatása szerint dolgoznak az Endresz György utcában a hiba elhárításán. A fenti munka egy napra tervezett, azonban ha jelentősebb vagy haváriás hiba keletkezik, a hibaelhárítási hely változhat - írták.

Még több hír a boon.hu oldalán: