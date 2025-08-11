Majdnem kétszázan éjszakáztak a Népkertben szombaton, fotónk is van róla!

A csillagos égbolt kicsiket és nagyokat egyaránt a szabadba csábított. Miskolc idén is csatlakozott a Magyar Csillagászati Egyesület országos Csillagok Alatt programjához, amely minden korosztálynak lehetőséget ad közelebbről megismerni a kozmoszt. A miskolci eseményeket a helyi csillagászok – köztük a Miskolci Amatőr csillagászok Észlelő Köre Egyesület és a Dr. Szabó Gyula Bemutató Csillagvizsgáló – szervezték. Szombat délután már több tucat érdeklődő gyűlt össze a könyvtárban, a bejárat előtt pedig szakértő segítséggel napfoltokat figyelhettek meg a látogatók, ahogyan arról a boon.hu is beszámolt.

A csillagos égbolt mindenkit elvarázsolt szombat éjjel Miskolcon

Forrás: Facebook/Szabó Gyula Bemutató Csillagvizsgáló

A csillagos égboltot nézték hajnalig

Az időjárás a lehető legszebb arcát mutatta, így este 20:30-tól már sorban álltak a látogatók a Népkertben felállított távcsövek mellett. A Hold kráterei, a Szaturnusz gyűrűi és a Jupiter látványos korongja minden korosztályt lenyűgözött. A szervezők szerint körülbelül kétszázan vettek részt a programon, késő éjszakáig kémlelték az égi látványosságokat.

Megtelt a Népkert távcsövekkel és a kozmosz iránt érdeklődőkkel

Forrás: Facebook/Szabó Gyula Bemutató Csillagvizsgáló

Perseidák-vadászat a Csanyikban

A miskolci Csillagok Alatt következő állomása augusztus 12-én a Csanyikban lesz. 20:30-tól éjfélig a résztvevők a Perseidák meteorraj fényesebb tagjait figyelhetik meg a város fényeitől távolabb, kedvezőbb környezetben. A szervezők azt javasolják, hogy mindenki hozzon pokrócot vagy kényelmes széket, és készüljön fel arra, hogy akár több tucat hullócsillagot is láthat majd egyetlen éjszaka alatt.