Csillagzuhatag Miskolc felett, még nem maradt le róla, a belvárosban várják a távcsövek! +fotók

2025-ben is elérkezett az év egyik leglátványosabb csillagászati eseménye, a Csillagok Alatt programsorozat, melyet a Magyar Csillagászati Egyesület (MCSE) szervez. Miskolc idén is kiemelt helyszín. Augusztus 9-én a Generali Aréna előtti téren a Hold, a Jupiter, a Vénusz és más égi csodák távcsöves bemutatója várta az érdeklődőket, augusztus 12-én pedig a Csanyikban figyelhetjük meg a Perseidák meteorraj fényes hullócsillagait. A program teljesen ingyenes, és különleges élményt nyújt kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Még ma sem maradt le róla!

A Csillagok alatt programban profi távcsővel nézhetjük meg a csillagokat Miskolcon.

Fotó: Vajda János

Csillagok alatt, napfoltok előtt

Délután 14 és 18 óra között a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár előtti tér adott otthont az interaktív bemutatóknak. A látogatók megismerhették a távcsövek típusait, működését, és csillagászoktól kaphattak választ minden csillagászati és űrkutatási kérdésükre. A könyvtár előtti téren több tucat érdeklődő nézett a távcsövek segítségével napfoltokat.