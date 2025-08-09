2 órája
Csillagzuhatag Miskolc felett, még nem maradt le róla, a belvárosban várják a távcsövek! +fotók, videó
Már délután több tucat érdeklődő gyűlt össze Miskolc belvárosában, hogy részt vegyen a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár és a Dr. Szabó Gyula Bemutató Csillagvizsgáló interaktív programjain. A Csillagok Alatt országos programhoz Miskolc is csatlakozott.
2025-ben is elérkezett az év egyik leglátványosabb csillagászati eseménye, a Csillagok Alatt programsorozat, melyet a Magyar Csillagászati Egyesület (MCSE) szervez. Miskolc idén is kiemelt helyszín. Augusztus 9-én a Generali Aréna előtti téren a Hold, a Jupiter, a Vénusz és más égi csodák távcsöves bemutatója várta az érdeklődőket, augusztus 12-én pedig a Csanyikban figyelhetjük meg a Perseidák meteorraj fényes hullócsillagait. A program teljesen ingyenes, és különleges élményt nyújt kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Még ma sem maradt le róla!
Csillagok alatt, napfoltok előtt
Délután 14 és 18 óra között a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár előtti tér adott otthont az interaktív bemutatóknak. A látogatók megismerhették a távcsövek típusait, működését, és csillagászoktól kaphattak választ minden csillagászati és űrkutatási kérdésükre. A könyvtár előtti téren több tucat érdeklődő nézett a távcsövek segítségével napfoltokat.
Csillagles MiskolconFotók: Vajda János
Éjszaka is különleges programmal készülnek, valóban a csillagos égbolt alatt
Este, 20:30-tól a Generali Aréna előtti tér válik a csillagászat központjává Miskolcon. A szervezők 5–6 nagy teljesítményű távcsővel mutatják be az augusztusi égbolt legszebb objektumait. A telihold krátereit, a Jupiter és a Vénusz párosát, valamint a nyári csillagképek legfényesebb csillagait. Mivel derült az ég, ezért semmi nem akadályozza az éjjeli csillaglest, amihez bárki csatlakozhat menet közben is. És ezzel még mindig nem érnek véget a fantasztikus csillagos programok!
Csillaghullás-les a természet lágy ölén
Augusztus 12-én 20:30-tól a Csanyikban folytatódik a csillagászati élménysorozat. Itt, a városi fényektől távol, a Perseidák meteorraj fénypompás hullócsillagait figyelhetjük meg szakértők körében. A távcsövek mellett szabad szemmel is csodálhatjuk a jelenséget, ezért érdemes pokrócot vagy kényelmes ülőalkalmatosságot hozni. Az esemény derült időben éjfélig tart a tervek szerint.
