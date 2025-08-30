Véget ért a sárospataki cserkészek 2025. évi cserkésztábora

Újabb közös cserkésztábor ért véget a sárospataki cserkészek részvételével. A 763. sz. Sztárai Mihály Sárospataki Cserkészcsapat és a 792. sz. Bocskai István Szerencsi Cserkészcsapat ismét együtt táborozott. A tábor helyszíne Hercegkút volt, pontosabban a labdarúgó pálya után következő erdővel szegélyezett rét. A tábor keretmeséje a fantázia világába repítette el a táborozókat, találkozhattak tündékkel, manókkal, erdei lényekkel és további szereplőivel a keretmesének. Jellegét tekintve a tábor félnomád volt, épített konyhával, sátortáborral, táborkapuval, táborkereszttel, szabadtéri zuhanyzóval és gravitációs illemhellyel. Ezen kívül használhattuk a labdarúgó pálya öltözőjének infrastruktúráját is.