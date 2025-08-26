augusztus 26., kedd

boon.hu video

1 órája

Nem csak a húszéveseké a világ: a nyarat búcsúztatták az idősek (sok-sok fotóval, videóval)

Címkék#boon video#Csengey-kertben#Eperjesi Erika

Nem csak a húszéveseké a világ. Ezt hirdette az időseknek tartott nyárbúcsúztató program a Csengey-kertben.

Boon.hu

Zene, tánc, fröccs és zsíros kenyér várta az érdeklődőket a Csengey-kertben kedden délután. Miskolci nyugdíjasoknak szervezték a nyárzáró rendezvényt, ami délután a tervek szerint Matiscsák Éva és Hollósy András alpolgármesterek beszédével kezdődött. De volt kvíz és előadás is: Doszpoly Orsolya, a Miskolci Állatsegítő Központ koordinátora az idős emberek megkárosítása kapcsán tartott előadást. Fontos kérdést feszegetett: hogyan tudnak védekezni a támadás ellen az érintettek.

Buli a Csengey-kertben
Miskolc alpolgármestere, Matiscsák Éva (jobbra) is ropta a Csengey-kertben. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Fergeteges buli a Csengey-kertben

A komoly előadás után Eperjesi Erika operaénekes, a Miskolci Nemzeti Színház művésze következett, majd Lui DJ gondoskodott a talpalávalóról. Nem kellett a közönséget noszogatni, a hangulat fergeteges volt, táncra is perdültek a vendégek.

Nem csak a húszéveseké a világ buli a Csengey-kertben

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

A Csengey-kertet „belakták" már a miskolciak, számtalan programnak ad otthont. És kerítésének fala is különleges.

 

 

boon.hu video

