Nem csak a húszéveseké a világ: a nyarat búcsúztatták az idősek (sok-sok fotóval, videóval)
Nem csak a húszéveseké a világ. Ezt hirdette az időseknek tartott nyárbúcsúztató program a Csengey-kertben.
Zene, tánc, fröccs és zsíros kenyér várta az érdeklődőket a Csengey-kertben kedden délután. Miskolci nyugdíjasoknak szervezték a nyárzáró rendezvényt, ami délután a tervek szerint Matiscsák Éva és Hollósy András alpolgármesterek beszédével kezdődött. De volt kvíz és előadás is: Doszpoly Orsolya, a Miskolci Állatsegítő Központ koordinátora az idős emberek megkárosítása kapcsán tartott előadást. Fontos kérdést feszegetett: hogyan tudnak védekezni a támadás ellen az érintettek.
Fergeteges buli a Csengey-kertben
A komoly előadás után Eperjesi Erika operaénekes, a Miskolci Nemzeti Színház művésze következett, majd Lui DJ gondoskodott a talpalávalóról. Nem kellett a közönséget noszogatni, a hangulat fergeteges volt, táncra is perdültek a vendégek.
Nem csak a húszéveseké a világ buli a Csengey-kertbenFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
A Csengey-kertet „belakták" már a miskolciak, számtalan programnak ad otthont. És kerítésének fala is különleges.
boon.hu video
