Az úgynevezett kékinfrastruktúra fejlesztése a témája annak a programnak, amelynek elindulását Sajószentpéteren csütörtökön jelentették be; a tényleges építési munkák szeptember elejétől várhatók a település érintett részein. A legfőbb tét a csapadékvíz elvezetése.

Csapadékvíz-elvezetési fejlesztés indul Sajószentpéteren

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A csapadékvíz a „főellenség” Péteren

„Települési kékinfrastruktúra fejlesztése Sajószentpéter városban” – ezzel a címmel nyert a sajószentpéteri önkormányzat pályázatot, ami európai uniós forrásból valósulhat meg a következőkben. A „színes” szakkifejezés nagyjából ezt jelenti: „a kék-zöld infrastruktúra elsősorban a városi vízelvezetés javítását szolgálja, és a városi árvizekkel szembeni ellenálló képességre összpontosít. Emellett célja az ökoszisztémák egészségének helyreállítása is. Többek között ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújtanak, minek révén többféle szerepük van. Ilyen szolgáltatások például a beporzás, a víz- és levegőtisztítás, a szabadidős tevékenységek.”

Hogy pontosan mit jelent aktuálisan Sajószentpéteren, az a települési önkormányzat honlapján található hivatalos leírásból kiolvasható.

A tervezett fejlesztéssel a város három településrésze érintett: I. délkeleti településrész a Bükkhát domblába és a Miskolc – Kazincbarcika közötti vasútvonal között, melyet a Miskolcra vezető 26. számú főút szel át;

II. városközpont;

III - IV. déli településrész a Pitypalatty-völgy elején, a Nagykorcsolyás-hegy lába és a parasznyai országút között, a Nyögő-patak két partján.

Mint a leírásból kiderül, az érintett városrészben családi házas és társasházas övezet található. A megvédendő területeken rendre gondot okoz a hirtelen lezúduló nagy intenzitású csapadék. Ehhez párosul, hogy az elmúlt 20-30 évben jelentősen megnövekedtek az érintett csatornák vízgyűjtő területén a burkolt felületek. A Déli városrészben 2018-ban megvalósult ének a Harica, Pécsi Sándor és Kandó Kálmán utcák által határolt szakaszáig a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése, melyet szintén EU-támogatás elnyerésével 2022-ben folytathattak a Pécsi Sándor utcától a Tompa Mihály utcáig. Így sem teljes a villámárvizek elleni védelem – igazolta 2019. évi villámárvíz –, ezért határozták el egy övárok-rendszer kiépítésével a rendszer továbbfejlesztését.